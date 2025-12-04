Maduro en jaque: el Pollo Carvajal tira de la manta ante Trump y detalla las prácticas criminales del chavismo

Hugo Carvajal Barrios, ampliamente conocido por su apodo de ‘El Pollo’, fue director de Inteligencia Militar para Venezuela. Esto le llevó a pasar años junto a los altos mandatarios Nicolás Maduro y Hugo Chávez y conocer los entresijos de lo que se movía dentro del régimen.

A comienzos de este año, Carvajal se declaró culpable voluntariamente en un tribunal federal por cargos derivados de una conspiración que trasladó la cocaína a los Estados Unidos y brindó apoyo a las guerrillas de las FARC de Colombia.

Ahora, desde una prisión estadounidense y a través de su abogado Robert Feitel, ha compartido una comprometida carta con el medio americano Dallas Express dirigida tanto al presidente Donald Trump como al pueblo de los Estados Unidos: "Escribo para expiar diciendo toda la verdad para que los Estados Unidos puedan protegerse de los peligros que he presenciado durante tantos años".

Conocedor de datos internos del régimen de Maduro, reconoce la necesidad de hacer públicos varios detalles y dar su apoyo a las políticas del presidente estadounidense ya que son "necesarias para la seguridad nacional de los Estados Unidos". El exdirector de Inteligencia Militar ha escrito sobre cuatro puntos: narcoterrorismo, Tren de Aragua, contrainteligencia y espionaje contra los Estados Unidos y Smartmatic y las elecciones.

En lo que se refiere a narcoterrorismo, Carvajal ha afirmado que el gobierno de Hugo Chávez es una "organización criminal" en la que ahora se encuentran al frente "Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen". El objetivo de esta organización, conocida como Cártel de los Soles es "armar las drogas contra los Estados Unidos". Un plan que fue sugerido hace 25 años por Hugo Chávez y, según se lee en la carta, ha tenido éxito gracias "a la ayuda de las FARC, ELN, los agentes cubanos y Hezbolá".

El segundo punto tratado es el Tren de Aragua, consistente en líderes criminales dentro y fuera de las prisiones para defender ‘la revolución’ a cambio de la impunidad. Después de la muerte de Hugo Chávez, la estrategia fue ampliada por Maduro "exportando la delincuencia y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela". En estos párrafos, el exdirector de Inteligencia Militar ha mantenido también que "tienen personal obediente y armado en suelo estadounidense".

Respecto a la contrainteligencia y el espionaje contra Estados Unidos ha escrito sobre los cables submarinos de Internet que unen América del Sur y las islas del Caribe con los Estados Unidos "con el fin de penetrar las comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos". Además, Carvajal ha señalado la existencia de pagos a oficiales de la CIA para ayudar a Chávez y Maduro a continuar en el poder: "Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos permanecen activos hasta el día de hoy".

El último punto es Smartmatic, una herramienta electoral del régimen venezolano que se transformó en un elemento para permitir mantener al régimen en el poder para siempre: "Los agentes del régimen mantienen relaciones con los funcionarios electorales y las empresas de máquinas de votación dentro de su país". Incluso, esta técnica se ha exportado más tarde al extranjero.

Además de todo lo hecho público a través de esta misiva, Carvajal ha mantenido que está "preparado para proporcionar detalles adicionales" a las autoridades estadounidenses en cualquier formato, incluidas las sesiones informativas clasificadas.

Zapatero y el PSOE, ¿en el punto de mira?

Las revelaciones del ‘Pollo Carvajal’ podrían tener una consecuencia muy seria para España: se especula con que el venezolano esté en disposición de revelar la auténtica naturaleza de la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen chavista, y los acuerdos a los que el régimen habría llegado ya no con el expresidente, sino con el PSOE y el actual Gobierno.

Fuentes bien informadas de Washington especulan de hecho con que la administración Trump esté preparando algún tipo de sanción diplomática o incluso legal por la relación de Zapatero con la dictadura de Maduro.