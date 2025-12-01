Trump le dio a Maduro "la oportunidad de irse" a Rusia, según un senador

Este domingo trascendió que en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela, con un cierre aéreo y la posibilidad de operaciones militares en tierra, Donald Trump y Nicolás Maduro hablaron por teléfono.

La conversación fue confirmada por el propio Trump en un encuentro con periodistas en Florida: "Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue... una llamada telefónica".

Poco después, en una entrevista en CNN, el senador estadounidense Markwayne Mullin dio algunos datos de la conversación. Según avanzó, Trump le dio a "Nicolás Maduro la oportunidad de irse".

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, añadió que entre las opciones presentadas estuvo "que se podía ir a Rusia o a otro país".

EEUU mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el objetivo de combatir el narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles de Nicolás Maduro y su gobierno.

"El propio pueblo venezolano ha hablado y ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela al país que solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente ese país", puntualizó Mullin en la entrevista.