El conflicto entre Caracas y Washington suma este fin de semana un nuevo capítulo tras el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que insta a aerolíneas y pilotos a considerar el espacio aéreo sobre Venezuela como "cerrado en su totalidad". La advertencia, publicada en su red social Truth, no especifica razones ni detalla operativos, pero llega días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) recomendara "extremar la precaución" al sobrevolar el país por una "situación potencialmente peligrosa".

El anuncio ha desatado una inmediata ola de incertidumbre internacional y ha provocado el colapso total de la conectividad aérea con Venezuela. Varias aerolíneas ya habían cancelado rutas desde y hacia el país y el país llegó a revocar los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Maduro activa un "plan especial"

Al margen de las sanciones a determinadas aerolíneas, el chavismo ha reaccionado con un plan "especial". La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha informado que Nicolás Maduro ha ordenado la activación del mismo para repatriar a los venezolanos afectados por las cancelaciones y facilitar la salida del país de quienes ya tenían vuelos programados. Aunque no se precisaron detalles logísticos, el régimen afirma haber activado mecanismos multilaterales "ajustados al derecho internacional" para revertir lo que tilda de "acción ilegítima e ilícita". Rodríguez acusó además a Trump de actuar a petición de María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, actualmente en la clandestinidad. En este punto, Rodríguez ha sostenido que las autoridades del país han activado "todos los mecanismos" del Derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". "¡Venezuela vencerá siempre!", ha concluido su mensaje.

Caracas denuncia una "amenaza de fuerza"

A través de un comunicado, el chavismo asegura que las declaraciones de Trump constituyen "una amenaza explícita de uso de fuerza", algo expresamente prohibido por la Carta de Naciones Unidas. Caracas acusa a Washington de intentar generar un clima de intimidación y señala que las restricciones aéreas son parte de una escalada política contra el régimen de Maduro.

El mensaje del presidente estadounidense se conoció un día después de que The New York Times revelara una supuesta conversación telefónica entre Trump y el mandatario venezolano para explorar un encuentro bilateral, algo que ninguna de las dos administraciones ha confirmado. Además, y según apunta el medio argentino Infobae, la Casa Blanca ha descartado el encuentro "face to face" que exige Maduro entre ambos.