Así justificó el Gobierno el rescate de Plus Ultra

Este mismo jueves la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la empresa por presunto blanqueo, tal y como hemos contado en Libertad Digital. Esta investigación está en manos del juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y se encuentra, de momento, bajo secreto de sumario.

Así pues, este presunto escándalo de blanqueo podría salpicar de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que hay que recordar que fue en el año 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea. Esto ocurrió el mismo día en que también se aprobó la ayuda de 120 millones de euros a Duro Felguera (que entró en preconcurso a finales de 2024) y unos meses después del rescate de Air Europa en noviembre de 2020 con 475 millones de euros, tal y como ya se informó en este medio.

El Gobierno justificó esta ayuda calificando a Plus Ultra como "empresa estratégica" y dijo lo siguiente: "el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país. En este sentido, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)."

En Libre Mercado pusimos en duda el relato oficial del Gobierno y contamos como en aquel momento esta aerolínea sólo contaba con un avión y sus vuelos representaban únicamente el 0,03% de la movilidad aérea de AENA. Nuestro compañero Luis Fernando Quintero explicó que Plus Ultra, que nació en 2011, no logró beneficios desde su fundación, llegando en 2019 a tener unas pérdidas de 2 millones de euros y acumulando más de 10 millones en pérdidas en los últimos años.

Sánchez tenía "absoluta confianza en que el expediente era transparente"

Durante las semanas posteriores al rescate de Plus Ultra, el presidente Pedro Sánchez llegó a afirmar que tenía "absoluta confianza en que el expediente no sólo es transparente, sino que se rige con todas las exigencias jurídicas de transparencia, de concurrencia, etc."

Para la ministra de Hacienda y candidata del PSOE por Andalucía, María Jesús Montero, Plus ultra era una "empresa española, relevante y estratégica" que cumplía los criterios del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI. Por su parte, la que fuera ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo lo siguiente sobre Plus Ultra:

"La información que tenemos de esta compañía es que es una empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos con respecto a algunos países en Latinoamérica, si no recuerdo mal creo que Perú, Colombia y creo que también Venezuela, y que reunía todos los requisitos desde el punto de vista de su situación financiera antes y después de la pandemia y esos informes son los que han basado esa decisión. En muchos casos es la única compañía que hacía estos vuelos, aparte del hecho de que tuviera trescientos y pico trabajadores directos y generase 1.500 o más puestos de trabajo indirectos en nuestro país."

Plus Ultra en manos del chavismo

Luis Fernando Quintero ya desmintió que Plus Ultra fuera la única compañía que viajaba a Caracas, Lima, Perú, Guayaquil o Quito. Ya que entre las empresas que operan estos trayectos estaban también Air Europa o Iberia. También el periodista contó como a pesar de que la mayor parte del accionariado de Plus Ultra era nacional, el otro 47% estaba en manos de empresarios conectados con el chavismo, como ya contamos en este artículo.

Con lo cual, tenemos que este posible caso de corrupción puede acabar salpicando al Gobierno de Pedro Sánchez, sumándose así a los casos relacionados con Cerdán, Ábalos, Koldo, su hermano y Begoña Gómez, entre otros muchos.