La acusación realizada por la Corte de Distrito Sur de Nueva York firmada por el fiscal Jay Clayton realiza un amplio repaso por las actividades criminales que habrían llevado a cabo el narcodictador venezolano Nicolás Maduro y su cúpula. Sin embargo, hay un nombre que brilla por su ausencia: el de la número dos de Maduro y llamada a ser sucesora en el liderazgo del Régimen, Delcy Rodríguez.

La intervención militar que la Administración Trump ha llevado a cabo el pasado fin de semana en Venezuela se ha saldado con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Adela Flores; que ya se encuentran en Nueva York y están a disposisción de la Justicia estadounidense. Ahora, el Gobierno de Estados Unidos busca una lenta transición hacia la democracia en la que ha declarado a la vicepresidenta de Maduro como su principal aliada. Delcy Rodríguez ya se ha ofrecido públicamente a colaborar con el presidente norteamericano Donald Trump.

En un escrito de acusación de la corte neoyorquina al que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal describe las actividades delictivas que habrían llevado a cabo el matrimonio, pero también acusan a: su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosado Cabello; al que fuera su antecesor, Ramón Rodríguez Chacín; el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, "aka Nicolasito"; y el criminal venezolano Hector Rusthenford Flores, que, apodado el "Niño Guerrero", habría colaborado con el Régimen liderando presecuciones ilegales contra los manifestantes de la oposición democrática de Venezuela.

En este sentido, destaca notablemente la ausencia del nombre de Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro y cuyo hermano, Jorge Rodríguez, también es ministro del Régimen. La familia Rodríguez parece estar exenta del tratamiento criminal, al menos por el momento, en el que el Gobierno estadounidense ha elegido a la número dos del Régimen dictatorial como la persona adecuada para comenzar la transición hacia una democracia.

"Por más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos", explica el escrito de acusación analizado por LD contra los mencionados acusados.

En ellos, el fiscal de la corte neoyorquina observa la comisión de cuatro graves delitos: conspiración narco-terrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De esta forma, el fiscal destaca la colaboración de Maduro, Diosado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín con varios cárteles y grupos terroristas en el punto de mira de la Justicia estadounidense; entre ellos, los Zetas, las FARC y el Cártel de Sinaloa. Algo que sería constitutivo del delito de conspiración narco-terrorista. A estos tres acusados habría que sumarle a la esposa y el hijo de Maduro y el Niño Guerrero en la comisión de los otros tres delitos detallados.

Además, el fiscal formula su alegato de confiscación a los ya detenidos, Maduro y su esposa, que "deberán entregar a los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, cualquier y toda propiedad que constituya, o se derive de, cualquier ganancia que los acusados obtuvieron, directa o indirectamente, como resultado de los delitos, y cualquier y toda propiedad usada, o destinada a ser usada, en cualquier manera o parte, para cometer, y para facilitar la comisión del delito imputado en el Cargo Uno de esta Acusación Sustitutiva". Una orden que también se traslada a los demás acusados, pendientes de ser llevados ante la Justicia.

Si estas propiedades y armas no pueden ser localizadas o han sido transferidas, "es la intención de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853(p) y el Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461(c), buscar la confiscación de cualquier otra propiedad del acusado hasta el valor de la propiedad confiscable descrita anteriormente".