Delcy Rodríguez invita a EEUU "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación"

A través de su canal de Telegram, Delcy Rodríguez, que juramentará este lunes como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, envió un mensaje en el que apunta como "prioritario" alcanzar relaciones internacionales "equilibradas y respetuosas", tanto con Estados Unidos como con el resto de países de la región, y basadas "en la igualdad soberana y la no injerencia".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que invitó al Gobierno de Donald Trump "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera". En su mensaje se dirige directamente al mandatario estadounidense: "Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra" y agrega que "ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento".

La comunicación fue publicada luego de que Rodríguez celebrara un Consejo de Ministros, en los que se vio acompañada del titular de Defensa, Vladimir Padrino López, así como del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el texto agrega que "esa es la Venezuela en la que creo (...). Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos" y concluye que "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Poco antes, Trump advirtió a Rodriguez que "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto", señalando que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la citada intervención militar estadounidense. Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, anticipó "más cooperación" con Washington por parte del actual Ejecutivo venezolano.

Además, Trump demandó a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas. "Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".