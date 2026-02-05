La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y a López Madrid por el encargo de investigar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de absolver al comisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid por la petición que el segundo le hizo al primero de investigar a la dermatóloga Elisa Pinto con la que el ejecutivo tenía un conflicto personal. El juez de la audiencia Nacional también ha absuelto a Rafael Redondo, socio del comisario.

"Debemos absolver y absolvemos a José Manuel Villarejo Pérez, a Rafael Redondo Rodríguez y a Francisco Javier López Madrid, a los dos primeros, de un delito de cohecho pasivo, y al tercero, de un delito de cohecho activo; declarando de oficio la parte proporcional correspondiente de las costas del presente procedimiento", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La sentencia señala que queda probado que López Madrid y Redondo acudieron al centro de trabajo de la doctora Pinto para recriminarle unas llamadas que el empresario atribuía a la doctora. Sin embargo, la sentencia señala que "no consta que José Manuel Villarejo Pérez ni el Grupo Cenyt, del que es titular real, solicitaran ni recibieran pago alguno por parte de Javier López Madrid a cuenta de estos hechos".

De igual manera, el documento de la Audiencia Nacional precisa que "no consta, tampoco, que el acusado López Madrid, conociera, en la fecha de los hechos, que el también acusado, Sr Villarejo, fuera funcionario público en activo".

Así, la Sala de lo Penal coincide con el criterio de la Fiscalía que no presentó acusación y que ya en su informe final pidió la absolución a los acusados porque no se había encontrado prueba del supuesto pago.