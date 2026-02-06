La Fiscalía de la AN consulta a Peramato si Julio Iglesias puede acceder a la investigación: "¿Hay algo que ocultar?"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido consultar a la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato, si Julio Iglesias puede acceder a la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores.

El Ministerio Público tomó la decisión de archivar la denuncia contra el cantante el pasado 23 de enero por falta de competencia. Todo ello, después de que las dos denunciantes declarasen de forma telemática, como testigos protegidos, poniendo así el cierre a la investigación preprocesal. La defensa de Julio Iglesias que lidera el letrado José Antonio Choclán solicitó entonces poder tener acceso al contenido de la denuncia el pasado 27 de enero.

En un oficio al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía contesta la petición de Julio Iglesias 9 días después. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, afirma que "en contestación a su solicitud de entrega de la denuncia formulada y demás documentación aneja que dio lugar a la incoación de las DIP N.º 2/2026, le comunico que por la fiscal investigadora se ha solicitado a esta jefatura plantear (y así se ha hecho) Consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado para que dicho órgano emita dictamen sobre la posible discordancia entre lo dispuesto en la Conclusión 67.ª de la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, con lo establecido en los arts. 234, 235 y demás concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio). Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos".

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "es cuanto menos sorprendente la supuesta duda de la Fiscalía recogida en su escrito. Pretende anteponer una Circular sin valor normativo de la propia Fiscalía a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para no dar acceso a Julio Iglesias a su investigación. Es un escándalo". "Es insólito que no se quiera facilitar una copia de la investigación, ¿acaso hay algo que ocultar?", se preguntan las mismas fuentes.

Mientras tanto, tal y como desveló este diario, el artista estudia presentar una demanda millonaria contra el diario digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, y contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univision. El daño reputacional internacional hecho al artista habría sido tasado en unos 200 millones de dólares.

Además, el intérprete español valora querellarse contra sus exempleadas y Women's Link por denuncia falsa. Precisamente, por este motivo es necesario acceder al contenido completo de la denuncia y de la investigación de la Fiscalía, así como a las declaraciones de las dos denunciantes.

Como ya publicó Libertad Digital, Women's Link Worldwide se trata de una asociación que se ha mostrado como la representante de las dos trabajadoras que denunciaron a Iglesias. Se trata de una asociación izquierdista y pro aborto que defiende causas como la "justicia racial" y que su objetivo es "hacer justicia a las mujeres, las niñas y las personas de género diverso mediante la eliminación de las barreras estructurales que impiden el ejercicio de sus derechos".

La defensa de Iglesias también cargó contra esta asociación por presumir de sus estrategias jurídicas. "Esa estrategia le ha llevado a canalizar la denuncia ante una Jurisdicción incompetente", señaló la defensa antes de conocerse la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia por falta de competencia.

La exclusiva de LD

Este diario desveló en exclusiva que una de las dos denunciantes abrió una cuenta erótica en el portal OnlyFans en las mismas fechas en las que supuestamente Julio Iglesias estaba agrediéndola sexualmente. Por su parte, el propio cantante emitió un comunicado a nivel internacional a través de sus redes sociales denunciando su indefensión después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazase su personación en la causa. Además, publicó numerosos mensajes cariñosos de las dos denunciantes antes, durante y después de las presuntas agresiones sexuales.

La defensa de Julio Iglesias denunció además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó la condición de testigo protegido de forma irregular a las dos exempleadas que le denunciaron por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. El artista ha solicitado además al Ministerio Público poder acceder a la propia denuncia: "Tiene un interés legítimo toda persona a quien pudiera repercutir o afectar lo que se resuelva en que puede demostrar que tiene una conexión concreta y singular con el objeto del proceso y con la decisión que en él se adopte. Y no puede dudarse el interés legítimo de don Julio Iglesias de la Cueva en acceder al contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal que se han desarrollado".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com