Acuse o no acuse Mouliaá, la Fiscalía sigue sin apreciar hechos constitutivos de delito en la actuación de Errejón

La Fiscalía no acusará en el juicio –si finalmente se produce— contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón independientemente de si la actriz Elisa Mouliaá mantiene su acusación particular contra el expolítico o si la desestima.

La actriz presentó la pasada semana un escrito en el que pedía al juez encargado de la instrucción del caso que desestimara su acusación particular, en contra del criterio de su abogado. Sin embargo, este le pedía de vuelta que volviese a presentar el escrito subsanando varios errores que contenía; algo que la actriz no habría hecho porque, según han confirmado fuentes de la defensa de Mouliaá a Libertad Digital, esta finalmente ha decidido seguir adelante con la acusación particular. Mouliaá ha desmentido a su propia defensa en redes sociales asegurando que todavía no lo tiene claro.

En este contexto, cabe recordar que, como publicó este mismo diario en el mes de diciembre, la Fiscalía informó al juez Adolfo Carretero que no formularía escrito de acusación contra Errejón. En su escrito, la Fiscalía subrayaba que no existen indicios suficientes de delito contra Errejón, por lo que pedía el sobreseimiento de la causa. "Toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito", recalcaba en su escrito la Fiscalía.

Entonces, la Fiscalía sí que sostenía que Errejón debía ir a juicio oral; aunque posteriormente, según informaron fuentes conocedoras del caso a LD, la Fiscalía se sumó al auto de impugnación de juicio oral presentado por la defensa de Errejón. Esto quiere decir que la Fiscalía apoyaba la visión de Errejón de que no procedía enviarlo a juicio por los hechos denunciados, que tuvieron lugar en 2020. En este contexton, el Ministerio Público cree que los hechos que ocurrieron entre Errejón y Mouliaá fueron consentidos, al contrario de lo que asegura la actriz. Errejón ha presentado una querella contra ella por calumnias.

Por ello, corresponde ahora a la Audiencia Provincial de Madrid dar la razón a Errejón y a la Fiscalía y proceder al archivo del caso; o bien, decretar la apertura de juicio oral. Para decantarse por la última opción, la Audiencia de Madrid sí que tendría en cuenta que Mouliaá siga ejerciendo o no su acusación particular, aunque corresponde exclusivamente a este órgano decidirlo, ya que Errejón podría ser enviado a juicio solo con la acusación popular, ejercida en este caso por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive).