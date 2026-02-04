El abogado de Mouliaá, indignado por la retirada de la denuncia: "Crea un precedente terrible"

El letrado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, ha explicado que la actriz ha tomado la decisión de retirar su acusación contra Errejón debido a una situación de ansiedad provocada por el señalamiento del próximo 9 de febrero en la Audiencia Provincial y que "podría ser determinante" en el procedimiento judicial.

El letrado ha señalado a EFE que la decisión de la actriz se ha producido justo al salir de una consulta en el hospital este miércoles, debido a que ya "no puede soportar la presión". Todo ello, asegura, de forma unilateral y "sin tener en cuenta los consejos de su defensa".

Durante una entrevista concedida al programa Todo es Mentira, Arrién ha calificado la decisión de su clienta de "impulsiva" y "no responsable con el acto de denunciar a una persona". Y ha añadido: "Quiero entender que esto puede generar un precedente terrible que es el de yo denuncio a una persona por agresión sexual y ahora retiro la denuncia porque no me es cómodo".

El abogado ha insistido en que un delito de agresión sexual, una vez que se denuncia, deja de ser un procedimiento individual y "se convierte en el procedimiento de un delito público". También ha señalado que la decisión de Mouliaá se tendrá en cuenta en el proceso judicial y "obviamente tendrá consecuencias".

Arrién ha detallado también que el proceso continuará por ahora porque aunque la fiscalía no acusa y la acusación particular se ha retirado, la acusación popular de Adive ya ha comunicado que seguirá adelante. Además, ha señalado, la actriz tendrá que declarar como testigo si el juicio sigue adelante.

Una causa iniciada en octubre de 2024

El 24 de octubre de 2024 Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

En enero del 2025 Mouliaá y Errejón declaran ante el juez; ella afirmó que dijo "no" y que pudo haber sido drogada, mientras que él sostuvo que hubo consentimiento.

Tras varias diligencias más, el 14 de noviembre de 2025, el juez procesó a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, al considerar que había indicios de delito. La acusación particular solicitó la apertura de juicio y pidió tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización por un delito continuado de abuso sexual.

En diciembre la Fiscalía pidió archivar la causa al considerar que no había quedado "suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

El 7 de enero se decretó la apertura de juicio oral contra Errejón, pero se suspendió la citación para comunicárselo porque la Fiscalía no había presentado aún su escrito de conclusiones provisionales.

La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó Errejón contra su procesamiento, que cree que se basa en un relato "inventado" de la denunciante.