La crisis de la vivienda es una de las principales preocupaciones para muchos jóvenes, que ven cómo tienen cada vez más difícil acceder a un inmueble. Del mismo modo, los propietarios de vivienda también saben que la excesiva presión fiscal sobre el sector inmobiliario les perjudica. Sin embargo, desde el Gobierno y la izquierda radical insisten en que la crisis de la vivienda no es un problema derivado de la intervención gubernamental, sino que serían los especuladores, los fondos de inversión y los pisos turísticos quienes habrían contraído la oferta de vivienda, disparando así los precios.

Ahora ha sido la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, conocida por haber interpretado varios papeles en series de televisión en el pasado y, más recientemente, haber denunciado a Íñigo Errejón y defender públicamente las teorías de la conspiración, quien ha puesto criticado abiertamente la forma en que el Gobierno español atenta contra la propiedad inmobiliaria.

Mouliaá, contra el IVA

En un mensaje publicado recientemente en redes sociales, la actriz y presentadora de televisión se preguntaba si "¿de verdad es necesario aplicar IVA al alquiler de un local?". Así, Mouliaá denunciaba que no se está haciendo un uso correcto de este gravamen, puesto que "nació para productos y servicios de consumo, no para castigar a quien emprende con un impuesto extra solo por tener un espacio donde trabajar". En consecuencia, la actriz de Águila Roja sentenciaba en su mensaje que todo ello supone "un sablazo más al autónomo".

¿De verdad es necesario aplicar IVA al alquiler de un local? 🤯

El IVA nació para productos y servicios de consumo, no para castigar a quien emprende con un impuesto extra solo por tener un espacio donde trabajar.

Un sablazo más al autónomo 💸@Yolanda_Diaz_ @viviendagob… — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) September 22, 2025

En cualquier caso, las ideas económicas de Mouliaá no parecen guardar una coherencia interna, pues al mismo tiempo que estalla contra el IVA de la vivienda, la actriz también defiende que se subvencionen desde el Estado las producciones cinematográficas. De esta forma, no ha dudado en responder a algunos usuarios que han criticado abiertamente la última película de Amenábar. "La Cultura tiene presupuesto en los PGE porque es un derecho de todos, no un lujo que usted pueda recortar con sus berrinches", aseguraba la actriz.

Perdona Jesús, pero mis impuestos también pagan la carretera por la que arrastra su culo grasiento. Y no me quejo. Del mismo modo, la Cultura tiene presupuesto en los PGE porque es un derecho de todos, no un lujo que usted pueda recortar con sus berrinches. https://t.co/ln2CfEbxE3 — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) September 14, 2025

Tampoco es de extrañar que Mouliaá defiende que el Gobierno transfiera dinero a este tipo de producciones, puesto que ella misma podría verse beneficiada –al menos potencialmente– de esta política tras haber formado parte del elenco de distintas series de televisión en el pasado. Probablemente, la actriz y presentadora cuente con que las subvenciones al cine español puedan hacer que algún director quiera contar con ella.

Teorías de las conspiración

En los últimos meses, Elisa Mouliaá ha logrado centrar una gran atención mediática tras denunciar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. De hecho, gracias a la exposición que logró después de denunciar al expolítico, la actriz y presentadora llegó a firmar varios contratos televisivos por 54.000 euros.

Como hemos publicado en Libertad Digital, Mouliaá, acompañada del entrenador Javi Pomés, ha defendido recientemente en el programa Código 10, de Cuatro, la teoría de la conspiración de los chemtrails. Según esta conspiración, las estelas que a veces se pueden apreciar en el cielo serían la prueba de que la población está siendo fumigada. ¿Por quién? Según Mouliaá y su compañero de plató terraplanista, "las farmacéuticas" y alguien "por encima del Gobierno".