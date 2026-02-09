Vox dice que quiere "hablar rápido" con Azcón de cargos de peso para hacer cambios "profundos"

Un día después de las elecciones en Aragón que han supuesto para Vox doblar su número de escaños, el portavoz del partido, José Antonio Fúster, ha reiterado que su aspiración es gobernar en una coalición con el ganador de los comicios, el PP de Jorge Azcón, pero con el aviso de que desean peso presupuestario y competencias reales que les permitan emprender cambios "profundos".

En rueda de prensa desde la sede de Vox en Madrid, Fúster ha confirmado que no descartan pedir una vicepresidencia y varias consejerías pero con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". Según el dirigente de Vox, desean "responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar". El partido, ha avisado, hará valer sus votos para conseguir esos cambios de calado.

"Queremos gobernar, lo hemos dicho siempre", ha dicho Fúster sobre su predisposición al pacto en una comparecencia en que se ha mostrado muy crítico con el adelanto electoral de Azcón. Los resultados, ha señalado, envían el mensaje de que "convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino". En su opinión, lo ocurrido supone una advertencia al bipartidismo en línea con lo ocurrido hace dos meses en Extremadura, donde el partido también experimentó una gran subida: "Los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños a la señora Guardiola hace unas semanas. Quieren el doble de Vox".

En cuanto a las competencias a las que aspiran, Fúster ha mencionado los ejes de su proyecto: "Defensa del campo, apoyo a las familias, seguridad en las calles y en las casas, rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento".

"Azcón lo sabe de maravilla", ha señalado. "Mañana mismo, si entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse a hablar rápido no hace falta esperarse a nada", ha apuntado sobre el arranque de las negociaciones. "Espero que tenga el tino adecuado para saber a quién tiene que llamar primero, y que no le líen en Génova o en algún medio de comunicación", ha señalado aseverando que los resultados prueban que "existe una alternativa" frente a lo que ha denominado "consenso progre".