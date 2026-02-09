A quién votó el campo aragonés: un aviso para Castilla y León

El campo aragonés, donde apenas unas decenas de papeletas pueden inclinar resultados provinciales completos, ha vuelto a enviar una señal clara que bien podría anticipar lo que ocurrirá en Castilla y León el próximo 15 de marzo.

En línea con los resultados generales de las elecciones autonómicas en Aragón, la derecha consolida su avance en las zonas rurales. Vox irrumpe con fuerza y el PSOE pierde terreno donde antes dominaba. Sin embargo, no todo es homogéneo. En Huesca, los agricultores más profesionales parecen inclinar la balanza hacia el PP, mientras que en núcleos con cooperativas el PSOE mantiene una resistencia inesperada. En Teruel, la sensación de abandono actúa como detonante de voto de protesta mientras que, en la Zaragoza rural, la pugna entre PP y PSOE se mantiene más ajustada.

El resultado arroja un mapa político en el que se percibe precisamente esa combinación de voto de protesta, pragmatismo económico y castigo al poder que explica en gran medida el crecimiento de la derecha y la fragmentación del espacio tradicionalmente dominado por la izquierda.

Teruel: sensación de abandono

En la provincia de Teruel, especialmente en las comarcas más despobladas, el voto rural ha tenido poco que ver con grandes debates ideológicos y mucho con la sensación de abandono. Los votantes turolenses, de avanzada edad, arraigados al territorio y dependientes de subvenciones como la PAC han acudido a las urnas en clave emocional y municipios pequeños, envejecidos y muy dependientes de la ganadería extensiva y del secano han protagonizado algunos de los mayores vuelcos electorales.

En pueblos como Cantavieja, Mosqueruela o Villarroya de los Pinares, VOX pasó de ser una fuerza marginal a convertirse en primera o segunda opción, con subidas de más de quince puntos porcentuales respecto a las anteriores autonómicas. En Albarracín o Bronchales, el crecimiento fue algo más moderado, pero igualmente significativo, consolidando a la formación como una referencia clara del voto de protesta rural.

Al mismo tiempo, Teruel Existe reforzó su papel como opción territorial. En municipios como Calamocha, Alcorisa o Utrillas, la formación obtuvo resultados muy sólidos, incluso mejorando los de la anterior cita electoral, lo que demuestra que el voto rural turolense no es ideológicamente homogéneo, pero sí profundamente territorial.

El PSOE, que durante décadas fue el partido natural del campo, ha resistido en los pueblos más pequeños, especialmente allí donde se vota en clave municipal. Eso sí, a pesar de la pírrica victoria socialista, VOX o Teruel Existe han crecido incluso más que el PP.

Huesca: el voto con calculadora

El panorama cambia de forma notable en la provincia de Huesca. En comarcas como Los Monegros, La Litera o zonas agrícolas de la Ribagorza, el sector primario cuenta con explotaciones de mayor tamaño y, por lo tanto, está más conectado al mercado y las lonjas. El votante rural oscense es, en general, más joven y más pragmático que el turolense y su voto es casi una decisión económica que premia la estabilidad, la rentabilidad y el menor intervencionismo.

En municipios como Sariñena, Grañén o Bujaraloz, el Partido Popular se consolidó como primera fuerza, mejorando resultados de forma clara. En Tamarite de Litera o Altorricón, el PP ganó terreno mientras VOX también crecía, aunque sin desplazar a los populares como referencia principal del voto rural.

Sorprendentemente, en estas zonas el PSOE logró aguantar mejor que en Teruel, manteniendo resultados en los municipios de mayor tamaño y con abundancia de cooperativas. Sin embargo, perdió apoyo entre agricultores y ganaderos más profesionalizados, especialmente aquellos preocupados por costes energéticos, fiscalidad o regulación medioambiental.

Zaragoza rural: los más fieles

En el entorno rural de Zaragoza, el comportamiento electoral es más equilibrado. Aquí los votantes rurales tienen un perfil más ideológico y fiel a su partido de referencia. Comarcas como Cinco Villas, Campo de Belchite o el Bajo Aragón zaragozano, donde muchos de los que se dedican al sector primario tienen un segundo empleo y hay una mayor conexión urbana, la diferencia entre PP y PSOE es más ajustada, aunque también se percibe la subida de las derechas.

En municipios como Ejea de los Caballeros, Tauste o Belchite, la pugna entre PP y PSOE fue mucho más ajustada que las otras provincias. El PP avanzó, el PSOE retrocedió ligeramente, pero sin hundirse, mientras VOX creció sin llegar a dominar el espacio político. CHA mantuvo presencia en algunos municipios con fuerte identidad territorial, aunque con resultados más contenidos.

Una lección para Castilla y León

El análisis conjunto revela que el campo aragonés siguió la tendencia general con un desplazamiento a la derecha como reacción o protesta. Y, mientras en las ciudades el voto se articula en torno a programas y debates ideológicos, en el medio rural pesa más la edad, la percepción de abandono y la defensa directa de la actividad económica.

VOX crece sobre todo allí donde la despoblación es más severa; el PP se consolida donde el sector es productivo y competitivo; el PSOE resiste donde aún existen redes municipales y cooperativas fuertes; y opciones como Teruel Existe evidencian el desgaste del modelo territorial autonómico.

Lo ocurrido en el campo aragonés, donde agricultura, ganadería e industria transformadora representan entre el 10% y el 12,5% de PIB autonómico, puede ser un aviso a navegantes de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, en una comunidad donde el sector primario también vertebra territorio y economía.