Aragón no es Ohio

Escribo esto bastantes horas antes del recuento de los votos, pero no hace falta encarnar a ningún genio para adivinar que la derecha convencional va a obtener el triunfo con un resultado solo correcto, nada para lanzar las campanas al vuelo; que la izquierda igualmente convencional saldrá corneada, con números entre malos y muy malos; que la otra izquierda, la posmoderna y bullanguera, acabará en situación de siniestro total acompañado de un cuadro clínico de pronóstico reservado; y que, en fin, la extrema derecha se hará con el trofeo del ganador moral de la jornada.

De Aragón siempre se dice que representa nuestro Ohio, pero no es cierto. Ohio es el séptimo territorio más poblado de Estados Unidos, mientras que Aragón se parece cada día más a un desierto en todos los sentidos, pero sobre todo en el demográfico. Y por ello no quiero caer en la tentación fácil de lanzarme a hacer extrapolaciones nacionales con el resultado. De hecho, creo que la versión del tópico que más se ajusta a la realidad no es la que presenta a Aragón como una España en pequeñito, sino justo la contraria: la que ve a la España actual como un Aragón muy grande. Una perspectiva invertida, esa que propongo, desde la que se puede entender mucho mejor el crecimiento generalizado de la extrema derecha en los distritos electorales del decadente interior agrario peninsular, la célebre España vacía.

La UE acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Mercosur. Lo que significa que las explotaciones familiares de Huesca y Teruel van a competir de igual a igual con los macrocomplejos agrarios de la Pampa argentina. ¿Sabe el lector cuántas veces cabe Aragón entero dentro de la Pampa argentina? Cabe 12,5 veces. ¿Y sabe cuántas personas se encargan de recoger cada año la cosecha de soja pampeana, que alcanza para alimentar a toda la cabaña ganadera de China? Lo hacen con solo 18.000 personas. Bien, pues entre Teruel y Huesca emplean hoy a 60.000 trabajadores directos en su industria agraria. Para entender el voto a Vox, procede entender bien eso antes.