El mensaje es muy claro para el PP… y para Vox

El resultado de las elecciones en Aragón tiene, como pasa en todas las noches electorales, muchas lecturas y podrá haber muchas opiniones al respecto, pero hay un hecho que es incontestable: los aragoneses quieren un gobierno del PP y de Vox.

Ambos partidos han superado con claridad el 52% del voto y tienen 40 escaños de una cámara de 67, es decir, una mayoría absolutísima. Además, no hay ninguna otra suma posible, ni siquiera un pacto contra natura entre los populares y la izquierdista Chunta Aragonesista sería suficiente para poder gobernar.

No hay otra opción y no es casualidad que el panorama tras la votación en Aragón sea el mismo que vimos hace solo unos meses tras las elecciones en Extremadura: el PP es el partido más votado pero necesita a Vox para gobernar. Y por su parte Vox es el que más sube, ha logrado un gran éxito y puede considerarse el gran vencedor moral de estas elecciones, pero sigue estando a un mundo de los populares y, aunque solo les separan cuatro diputados, tampoco se ha acercado tanto al PSOE como algunos análisis apuntaban.

Ahora, pasada la votación y hecho el recuento, tanto PP como Vox tienen que demostrar que han captado ese mensaje que, como decimos, no puede estar más claro: los aragoneses les han dicho con voz bien alta que deben entenderse y, además, tienen que hacerlo con un proyecto a largo plazo que comprometa a ambas formaciones. Porque lo que les están pidiendo esos votantes que les han dado una mayoría abrumadora es que tienen que usarla y hacerlo para desarrollar aquellas políticas en las que ambos electorados están de acuerdo, que no son pocas.

Hay que acabar ya con el tacticismo partidista que unos y otros lucen en demasiadas ocasiones y que sería reprochable en una situación normal, pero que es absolutamente intolerable en la hora extremadamente complicada que vive España.

Analizando el resultado de ambos partidos, hay que reseñar que el del PP es malo porque ha perdido en escaños, porcentaje y votos, está claro, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta la subida brutal de Vox, un envite que, mal que bien, Azcón y los suyos han logrado resistir, al menos mucho mejor de lo que se está viendo en no pocos países de nuestro entorno.

Sí, lo del PSOE es un desastre

El segundo dato que hay que resaltar es que el PSOE ha sumado otro fracaso sin paliativos: aunque el batacazo ha sido algo menor de lo que llegaron a pronosticar las encuestas, los socialistas pierden cinco puntos respecto a lo que ya fue un mal resultado e igualan su récord negativo en escaños, pero en unas circunstancias completamente diferentes: cuando el PSOE de Lambán se quedó en 18 diputados tenía a su izquierda un Podemos en su mejor momento que llegó a 14.

Se trata, además, de un resultado para el que no hay excusa posible: ni la candidata tiene, por ahora, los problemas legales que tenía Gallardo en Extremadura ni es, ni mucho menos, una outsider del PSOE: los aragoneses le han dado la espalda al núcleo más duro del sanchismo y es otra prueba más, todavía más clara, de que el ciclo de Pedro Sánchez está agotado y todo lo que queda es una agonía que, probablemente, solo servirá para engordar todavía más a una derecha que, como se demostró en Extremadura y se ha demostrado en Aragón, en conjunto está más fuerte que nunca. Otro dato al respecto: PP, Vox, SALF y el PAR tienen nada más y nada menos que el 56% del voto.

El presidente del Gobierno cree que su estrategia de polarizar más y más a la sociedad y dar oxígeno a Vox para desgastar al PP es la única que puede mantenerle en el poder, pero lo que le están diciendo las urnas en cada ocasión en la que los ciudadanos de una u otra parte de España son llamados a votar es que el que sufre de verdad el desgaste es el PSOE.