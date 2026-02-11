Rosa Belmonte responde en esRadio tras la polémica en 'El hormiguero' por su comentario sobre Santaolalla

Rosa Belmonte ha respondido esta tarde en En casa de Herrero, en esRadio, a la polémica desatada anoche en El hormiguero por su comentario sobre Sarah Santaolalla. La periodista ha defendido que su intervención fue espontánea, que no estaba preparada y que se trataba de una cita de ficción, al tiempo que ha pedido disculpas "si alguien se ha sentido ofendido".

"Ni siquiera yo lo sabía cinco minutos antes hasta que lo dije", ha asegurado Belmonte en la entrevista, subrayando que no había nada planificado en su intervención. La colaboradora ha explicado que la frase procedía de la serie La maravillosa señora Maisel y que la recordó en ese momento, sin mayor intención.

Belmonte ha enmarcado su postura en una determinada concepción del humor: "Yo es que sigo la teoría y la filosofía de Ricky Gervais. Es decir, creo que se puede bromear sobre todo. Luego hay gente a la que no le gusta y te lo dirá".

Belmonte ha optado por retirarse temporalmente de la red social X tras comprobar la magnitud de la reacción. "Lo que menos me gusta a mí del mundo es discutir", ha añadido, dando por zanjada su intervención pública sobre el asunto.

El comentario

La polémica se originó anoche, durante la tertulia política de El hormiguero. Pablo Motos abrió el debate recordando unas declaraciones escuchadas esa misma mañana en Cuatro: "Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor".

El presentador aludía a unas palabras pronunciadas por Sarah Santaolalla en En boca de todos, donde criticó con dureza al expresidente socialista: "Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Como presidente, su gestión no me gustó: hubo corrupción, todos sabemos quién era el señor X, y seguir hablando de su Gobierno como si hubiera sido mucho mejor me parece de traidor".

Fue en ese contexto cuando Belmonte intervino con la frase que ha incendiado las redes sociales: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". La colaboradora precisó inmediatamente que se trataba de una cita de La maravillosa señora Maisel, pero el comentario se viralizó en cuestión de minutos.

La reacción de Santaolalla

Horas después de la emisión, Santaolalla respondió en sus redes sociales denunciando lo que consideró un ataque a su físico. "Anoche, en un programa ‘familiar’, fui humillada nuevamente por mi físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia ejercida desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", escribió.

Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico.

El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató.

No fue en un callejón, fue en la tele.

No eran hormigas, eran ratas. pic.twitter.com/VpeujpD0L0 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) February 11, 2026

La tertuliana se preguntó además "hasta cuándo" tendrá que soportar lo que calificó como "violencia sistemática".

El caso ha dado un paso más tras conocerse que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha recibido quejas por el tratamiento dispensado a la colaboradora. El organismo ha anunciado que instará al medio a cumplir la normativa vigente en materia de igualdad y ha recordado que "lleva tres décadas trabajando por el respeto y la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación".