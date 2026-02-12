La población en España roza los 50 millones de habitantes con 10 millones de nacidos en el extranjero

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un nuevo récord poblacional, debido al incremento de los nacidos en el extranjero que han superado por primera vez en la historia los 10 millones - la misma población de toda Portugal-. El aumento de población en España se debe al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España ha disminuido.

Así se desprende de la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas en términos anuales.

Más de 7 millones de extranjeros, el 14,6% de la población

Por su parte, el número de extranjeros ha aumentado en 56.431 personas durante el último trimestre de 2025, hasta un total de 7.243.561 personas. Así, el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2026 se situó en el 14,6%. La población de nacionalidad española creció en 25.089 personas.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000), la marroquí (22.000), española (18.500), peruana (15.800), italiana (8.400), ucraniana (6.800), brasileña (6.300), hondureña (6.300) y argelina (6.200).

En cambio, las nacionalidades más numerosas de los inmigrantes que salieron de España fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500), la española (7.900), peruana (5.600), venezolana (5.400), rumana (5.000), china (3.100), ucraniana (3.000), italiana (3.000) y hondureña (2.800).

En el cuarto trimestre de 2025 la población creció en Ceuta y en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares (-0,07%). También descendió en Melilla (-0,26%). Los mayores incrementos de población se dieron en Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Comunidad de Madrid (0,24%), Cataluña y Ceuta, con un 0,23% cada una.