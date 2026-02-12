La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación después de detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de inmigrantes que quieren aprovecharse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. En bastantes casos, han podido comprobar que existían "antecedentes" penales y policiales en España y en otros países. Las nacionalidades más propensas a utilizar esta trampa son la pakistaní, argelina, marroquí y colombiana.

La Policía ha recomendado que los funcionarios que realizan estos trámites procedan a una "identificación plena" del denunciante, incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España. En el escrito con fecha de 10 de febrero, adelantado por 'El Español', la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advierte de que "este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60%". Además, informa de que las nacionalidades "de mayor incidencia" son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.

La Policía señala que este aumento de las denuncias se ha detectado comparando las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto a 2025, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de regularizar a más de medio millón de inmigrantes que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. De ahí que miles de inmigrantes estén maniobrando para tapar sus delitos.

"Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados", ha indicado la Policía Nacional.

El documento es un oficio que lleva por título "difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados".

Varios sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol, mostraron su enfado ante el anuncio de Sánchez al verlo como una medida de "cálculo político" y porque se va a llevar a cabo "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad". En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del "efecto llamada" y de que podría generar el "fraude del pasaporte perdido", además de suponer un "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos".

La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en este marco de regularización masiva, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte "buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

Desde la Policía advierten de que han podido comprobar que en muchos casos existían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países". También se ha detectado falsificaciones al recurrir a "otras identidades diferentes de la denunciada", así como "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".