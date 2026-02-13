Óscar López no se disculpa e insiste en echarle la culpa al fallecido Lambán del hundimiento del PSOE en Aragón

El ministro y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha comparecido este viernes, 24 horas después de que, durante una entrevista radiofónica, culpara al histórico socialista aragonés, ya fallecido, Javier Lambán, del pésimo resultado de su partido en las elecciones autonómicas del pasado domingo.

Según expuso este jueves, antes de la llegada de Pilar Alegría a Aragón, el PSOE en la región encabezado por Lambán "se dedicó a hacer otra cosa" en lugar de a confrontar con el líder popular, Jorge Azcón. López llegó a asegurar que, en muchas ocasiones, los socialistas aragoneses emplearon argumentos que eran de la derecha, impidiendo así el "desgaste" que, a su juicio, debería haber sufrido el PP.

Lejos de disculparse por estas palabras, y a pesar del enfado y malestar que éstas han ocasionado entre los socialistas aragoneses, el ministro y dirigente madrileño se ha reafirmado en lo expresado ayer. "Discrepancia política y respeto personal", ha resumido. A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán", ha incidido toda vez que, según él, culpabilizar a su compañero fallecido de la debacle socialista en Aragón no supone un ataque personal, sino tan sólo una "discrepancia política" que no es de ahora, sino de "hace mucho tiempo".

Tal es el malestar en el seno de esta federación socialista que la candidata, y exministra y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez hasta hace tan sólo unas semanas, salió al quite a desautorizarle: "Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Tras varias preguntas de la prensa, López ha admitido que mantuvo este jueves una conversación con Alegría a la que también respeta. "Con los tiempos que corren es importante que nos tengamos respeto todos", ha dicho.

Más información en unos minutos.