Santaolalla insulta a Federico Jiménez Losantos en el programa de Cintora

El programa Malas Lenguas ha vuelto a utilizar la antena de la televisión pública para atacar a Federico Jiménez Losantos y a Libertad Digital, combinando reproches morales con un discurso de agravio permanente y acusaciones que no han contado con respaldo judicial. El espacio, presentado por Jesús Cintora en RTVE, ha denunciado en abstracto los insultos en el debate público mientras ha permitido descalificaciones personales en directo contra uno de los comunicadores más influyentes del panorama mediático español.

La intervención más dura la ha protagonizado la colaboradora Sarah Santaolalla, que ha construido su discurso desde un planteamiento de victimismo antes de dirigir sus palabras a Losantos. Tras asegurar que llevaba "toda la tarde escuchando atenta" el programa, ha preguntado "si aquí sí me puedo sentir aludida" y "cuántas veces hay que insultarme para poder sentirme aludida". A partir de ahí, ha pasado al ataque directo, afirmando literalmente que "yo del señor Jiménez Losantos no espero gran cosa, porque es el pseudoperiodista que ha hecho del insulto su mensaje, del insulto su bandera".

El tono ha ido más allá de la crítica profesional cuando Santaolalla ha introducido una burla personal al ironizar sobre el físico del comunicador, afirmando que "no tenemos la misma altura moral, digo, ni el mismo crecimiento personal". Todo ello se ha producido mientras el programa ha insistido en erigirse en juez del lenguaje ajeno y en defensor de las buenas formas.

🗣️ @SarahPerezSanta responde a Jiménez Losantos en #MalasLenguas ➡️ Y debate acaloradamente con @MNebrera sobre los ataques machistas pic.twitter.com/ytcYusnE3F — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) February 13, 2026

La acusación contra Libertad Digital

El ataque no se ha limitado a Federico Jiménez Losantos. En el mismo contexto, la colaboradora ha dirigido sus palabras contra Libertad Digital, recuperando una acusación antigua y reiteradamente desmentida.

En directo, ha asegurado que Losantos "aparecía en los papeles de Bárcenas" y ha afirmado que resulta inaceptable escuchar "lecciones de honor cuando sabemos que fue probado que la caja B del Partido Popular, el dinero negro, financió su medio, aquel de Libertad Digital". Una afirmación formulada de manera categórica pese a que no ha existido ninguna sentencia judicial que la avale, sino todo lo contrario.

De este modo, mientras Malas Lenguas ha exhibido un discurso de denuncia constante y ha apelado a la necesidad de elevar el nivel del debate público, ha tolerado insultos personales, mofas físicas y acusaciones falsas desde un plató de la televisión pública. Un episodio que ha vuelto a evidenciar el doble rasero de un programa que, amparado en el victimismo, ha utilizado RTVE para desacreditar a Federico Jiménez Losantos y a Libertad Digital ante millones de espectadores.