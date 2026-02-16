Madrid y Barcelona muestran el aumento migratorio: la mitad de la población de 25 a 39 años ha nacido en el extranjero

Alrededor del 50 % de la población entre los 25 y los 39 años, en plena edad de trabajar, y en provincias como Barcelona, Madrid, Gerona, Lérida o Baleares ha nacido en el extranjero. Esta cifra se multiplica, hasta por cinco, en otras zonas como Córdoba, Badajoz y Jaén.

Entre los residentes mayores de 55 años, cerca ya del fin de la vida laboral o en edad de estar jubilados, la proporción de nacidos en el extranjero se sitúa en torno al 20 y el 30 % en provincias como Alicante, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Las Palmas.

En pleno debate sobre el proceso de regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes impulsado por el Gobierno y cuando los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifran en 3,04 millones de media (en enero) el número de trabajadores extranjeros en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece las cifras de población a 1 de enero de 2026, permitiendo analizar la situación con más detalle.

Desglosando los datos

En esos datos se puede observar, por ejemplo, que el 50,6 % de la población de la provincia de Barcelona de 30 a 34 años ha nacido en el extranjero, y también el 46,8 % de Girona, el 46 % de Lleida y el 45,3 % de Madrid.

Unas cifras que multiplican casi por cinco las de Jaén (10,2 %), Córdoba (10,5 %) y Badajoz (10,7 %). Lo mismo ocurre en la franja de edad de 35 a 39 años, con un 48,4 % de residentes en Barcelona nacidos fuera de España, un 47 % en Girona, un 46 % en Lleida, un 43,2 % en Baleares, un 43,1 % en Tarragona y un 42,7 % en Madrid.

Porcentajes también mucho más altos que los de Córdoba (9,7 %), Badajoz (10 %) y Jaén (10,2 %). En el segmento de edad de 25 a 29 años, la población nacida en el extranjero alcanza el 45,6 % en Barcelona, el 44,3 % en Girona, el 44 % en Lleida y el 43,4 % en Madrid, mientras que en Córdoba es el 10,1 %, en Jaén el 10,5 % y en Badajoz el 11,4 %.

Alicante la mayor proporción

A medida que aumenta la edad de los residentes se reducen los porcentajes y aparecen en los primeros puestos otras provincias.

De 55 a 64 años, las provincias con mayor proporción de personas nacidas fuera de España son Alicante (30,6 %), Baleares (28,4 %) y Santa Cruz de Tenerife (27,9 %), alrededor de seis veces más que las de Jaén (4,5 %), Badajoz (4,6 %) y Córdoba (4,8 %).

Entre los 65 y los 74 años aparecen arriba las provincias de Alicante (28,5 %), Málaga (23,8 %), Santa Cruz de Tenerife (23,4 %), Baleares (21,3 %) y Las Palmas (19,6 %), mientras que Barcelona está en este caso en el puesto 12 (13,1 %).

Las mismas provincias ocupan los cinco primeros puestos en las franjas de edad de 75 a 84 años y de 85 y más, cada vez con porcentajes más bajos, con Alicante en cabeza en la primera con un 25,7 % y Málaga en la segunda con un 14,3 %.

Y lo mismo ocurre en el caso de los menores en el que la cifra más alta de población nacida en el extranjero se registra en Alicante, con un 20,3 %, por delante de Santa Cruz de Tenerife (17,3 %) y Soria (17,1 %), y la más baja en Córdoba (3,8 %), seguida de Badajoz (4,4 %) y Sevilla y Jaén (5,1 % en ambas).