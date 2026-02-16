Sumar pide nombrar a Bad Bunny Hijo Adoptivo de Asturias mientras maniobra para imponer el bable

El Movimiento Sumar Asturias ha instado este lunes al Gobierno del Principado a iniciar los trámites para conceder la distinción de Hijo Adoptivo de Asturias al artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El coordinador de Movimiento Sumar Asturias y diputado en la Junta General, Xabel Vegas, defendió la propuesta asegurando que "Asturies no se entiende sin América Latina". Sumar celebra que el cantante hable español, algo que contrasta con el plan de la formación de extrema izquierda por el que maniobra para imponer el bable en Asturias.

"Los pueblos latinoamericanos fueron los que acogieron con los brazos abiertos a miles de asturianos y asturianas cuando en nuestra tierra solo había miseria y persecución. Tenemos una deuda impagable con ellos, y nombrar Hijo Adoptivo a una de las figuras más influyentes de la cultura latina actual es una forma de honrar esa memoria y de decir que Asturies sigue mirando al Atlántico con gratitud", destaca Vegas.

Desde la formación consideran que Bad Bunny encarna mejor que nadie los valores de esa conexión en el siglo XXI. Vegas ha reivindicado que el artista puertorriqueño "es alguien que, desde la cultura de masas, ha plantado cara al racismo institucional, ha defendido la dignidad de los migrantes frente al ICE de Trump y ha puesto en valor el orgullo de ser latino".

Añade el diputado que la figura de Bad Bunny representa "el mejor antídoto contra el veneno xenófobo que intentan normalizar desde otras administraciones" y considera que esta distinción serviría para mandar un mensaje claro al mundo: mientras otros condecoran a potencias que cierran fronteras y deportan migrantes, Asturies abraza a quienes construyen puentes y defienden la diversidad cultural y los derechos humanos.