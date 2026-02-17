El PP, obligado a explicar a Yolanda Díaz qué es un burka: "Tiene de feminista lo que yo de comunista"

El debate sobre el uso del velo integral en España ha saltado por los aires tras un duro enfrentamiento dialéctico y digital. La diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, ha corregido públicamente las informaciones que circulaban sobre las intenciones de su formación y Vox, aprovechando para lanzar un ataque frontal contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien acusa de "mentir" para proteger una prenda que oprime a la mujer.

El desmentido de Ester Muñoz

Frente a las imágenes y mensajes que sugerían una estrategia conjunta o una intención distorsionada del PP respecto a la prohibición de ciertas prendas, Muñoz ha sido tajante. La popular ha querido marcar distancias y precisar la postura de su partido, subrayando que defender la libertad de la mujer es incompatible con normalizar el burka.

La diputada popular ha querido aclarar el debate técnico y visual que rodea a esta polémica. Tras la publicación de una noticia cuya imagen no reflejaba fielmente la realidad de la propuesta, Muñoz intervino para corregir la ilustración que informaba sobre las intenciones de PP y Vox.

Con el objetivo de evitar equívocos entre el velo religioso y la imposición cultural, la diputada fue tajante en sus redes sociales: "La foto de la noticia no se corresponde con el niqab y el burka", aclaraba Muñoz, adjuntando una infografía para distinguir los diferentes tipos de velo. Para la política leonesa, la precisión no es un detalle menor, sino una cuestión de principios: "Se evidencia claramente qué prendas denigran y borran a la mujer", sentenció, subrayando que su crítica se dirige específicamente a aquellas vestimentas que anulan la identidad y la visibilidad femenina en el espacio público.

La foto de la noticia no se corresponde con el niqab y el burka. Adjunto aclaración gráfica. Se evidencia claramente qué prendas denigran y borran a la mujer. https://t.co/8fB0ByP5Fe pic.twitter.com/drDjF0GdAb — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) February 16, 2026

La diferencia entre hiyab, niqab y burka

Es debate ha dado lugar a aclaraciones sobre las diferencias entre estos tipos de velos islámicos para las mujeres. El Hiyab es un pañuelo que cubre el cabello pero deja el rostro libre, es el estándar de modestia más común y aceptado. Existe otro trozo de tela negra que cubre el cuerpo pero permite ver el rostro, tradicional de Irán, llamado chador.

Por su parte, las prendas que se han puesto en entre dicho son el niqab, que consiste en un velo facial que cubre el rostro y solo deja los ojos al descubierto, común en países del Golfo; y el burka, el centro del conflicto, ya que es una túnica única e integral que incluso cubre los ojos con una rejilla. Esta prenda es la más restrictiva, típica de Afganistán, y la que centra la mayor parte de la controversia por impedir la identificación y la comunicación visual de la mujer. Para Muñoz, es una "cárcel"; para Díaz, prohibirlo vulnera la libertad religiosa.

El libro sagrado del Islam pide a hombres y mujeres que vistan con modestia (Hiyab), pero no menciona específicamente el burka, ni el niqab, ni obliga a cubrir la cara. El uso del burka depende de la interpretación extrema como el wahabismo o el pensamiento talibán, donde argumentan que la "modestia absoluta" requiere cubrir todo el cuerpo, incluyendo el rostro, para evitar la tentación.

En lugares como Afganistán bajo el régimen talibán, el burka azul tal como lo conocemos hoy se popularizó a principios del siglo XX, inicialmente como una prenda de las clases altas en las ciudades. Sin embargo, pasó de ser una costumbre étnica o tradicional a una imposición legal, convirtiéndose en un símbolo de control político sobre la mujer más que en un mandato puramente espiritual.

El desmentido de Ester Muñoz tras la apelación a la Constitución de Yolanda Díaz

Su reacción llegó tras escuchar a la vicepresidenta segunda vincular la prohibición del burka con una vulneración de derechos: "Y miente para defender que haya mujeres encarceladas. Vergüenza absoluta. Tiene de feminista lo que yo de comunista", sentenció Muñoz, cuestionando la "superioridad moral" de Díaz en materia de igualdad.

Es mentira. Y miente para defender que haya mujeres encarceladas. Vergüenza absoluta. Tiene de feminista lo que yo de comunista. https://t.co/SFc0TYt9HX — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) February 17, 2026

El origen del enfado de Muñoz reside en las palabras de Yolanda Díaz, quien defendió que cualquier intento de prohibir el burka choca con los pilares de nuestra democracia: "La propuesta de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa", afirmó Díaz, posicionando al Gobierno como un muro frente a lo que considera una "vulneración de la libertad de culto".

¿Qué dicen estos artículos?

Los artículos 14 y 16 son dos de los pilares fundamentales de la Constitución Española de 1978, ya que definen la igualdad ante la ley y las libertades de pensamiento y creencia.

El Artículo 14 establece que todos los españoles son iguales ante la ley. Prohíbe cualquier tipo de discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, asegurando que no existan privilegios ni exclusiones por condiciones personales o sociales. Mientras que el Artículo 16 garantiza la libertad ideológica y religiosa. Asegura que nadie sea obligado a declarar sobre sus creencias y define a España como un Estado aconfesional que coopera con las distintas confesiones, sin tener una religión oficial.