En pleno debate sobre la prohibición del burka en los espacios públicos, se están produciendo curiosos pronunciamientos, tanto a derecha como a izquierda del espectro político.

La Proposición de Ley de Vox, que lleva por título "La protección de las mujeres en espacios públicos", y cuenta con el voto a favor del PP, tenía a priori muchas posibilidades de prosperar, dada la postura de Junts sobre este asunto, que tiene su propia competencia regional con Silvia Orriols y Aliança Catalana.

Sin embargo, Junts ha anunciado este martes que no votará con los de Abascal y que optarán por registrar su propia proposición "para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos". Pero que rechazarán la propuesta de Vox porque "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña".

Desde la izquierda, Sumar calificó el lunes la propuesta de Vox y PP como "completamente retrógrada", que atenta contra la libertad de expresión, de culto y la "dignidad" de las mujeres, a las que a su juicio la formación de Santiago Abascal quiere volver a meter "dentro de casa". La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, avanzó que su grupo parlamentario votará en contra en el Congreso de la proposición de ley.

El último en pronunciarse sobre la prohibición del burka en espacios públicos ha sido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que considera vestir el burka una expresión de libertad: "Nuestra Constitución habla de libertad religiosa, y para algunos o algunas —ha dicho López— llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos".