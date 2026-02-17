Sánchez lanza su último asalto para controlar a la Policía antes de las próximas elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un último asalto para controlar a la Policía antes de las próximas elecciones generales previstas para el 2027.

La jerarquía policial en España está estructurada de la siguiente forma de menor a mayor rango: la escala básica con las categorías de policía y oficial de policía; la escala de Subinspección con la categoría de subinspector; la escala Ejecutiva con las categorías de inspector e inspector jefe; y la escala superior con las categorías de comisario y comisario principal. La convocatoria formal de las plazas las realiza la Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Gobierno quiere convocar más plazas de comisarios y de comisarios principales de las habituales para controlar los mandos policiales en toda España. Todo ello, ante una posible salida del poder tras las elecciones generales del próximo año o unas elecciones anticipadas".

"Primero intentaron convocar hasta 60 plazas de comisarios principales. No obstante, ante la imposibilidad material de hacerlo al no existir un catálogo tan amplio de este tipo de cargos, se plantean ahora convocar 30 plazas. Lo habitual es que se convoquen unos 8 o 10 puestos de comisarios principales al año aproximadamente para cubrir las jubilaciones. Además, lo normal es que haya entre 80 y 100 comisarios principales en toda España y en la actualidad, ya existen unos 120", añaden

"Cabe destacar que Sánchez ya controla la Junta de Gobierno de la Policía porque son cargos de libre designación y como es habitual cada Ejecutivo elige a sus mandos de confianza. No obstante, también quieren dejar colocados a los subordinados directos de estos para conseguir un mayor control del mando policial", destacan.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el Gobierno también quiere repetir esta operativa de los comisario principales con la categoría de comisarios. Anualmente se suelen convocar 30 plazas al año y se quieren cubrir el doble, unos 60. Actualmente, ya hay más de 300 comisarios en todo el país".

"Esta convocatoria de comisarios principales y comisarios contrastan con los datos estadísticos de los últimos años. En 2025, se convocaron 5 puestos de comisarios principales y 30 de comisarios; en 2024, 6 de comisarios principales y 55 de comisarios; en 2023, 10 de comisarios principales y 40 de comisarios; en 2022, 10 de comisarios principales y 48 de comisarios; en 2021, 2 de comisarios principales y 55 de comisarios; y finalmente en el 2020, 7 de comisarios principales y 54 de comisarios".

"La intención del Gobierno de Sánchez es clara. Quieren controlar la escala superior de la Policía ante la posibilidad de que pudieran perder el próximo año las elecciones generales y perdieran el poder. Lo quieren dejar todo muy atado para protegerse en el futuro", concluyen.

Las plazas de comisario y comisario principal en la Policía Nacional no se convocan mediante oposición libre, sino que se accede exclusivamente por promoción interna desde categorías inferiores del propio cuerpo. La convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna para estas categorías la realiza la Dirección General de la Policía (DGP), órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Guerra por la sucesión en la Comisaría de Policía Judicial

Mientras tanto, tal y como publicó este diario, ha comenzado una guerra por la sucesión en la Comisaría General de Policía Judicial que controla la investigación del caso Plus Ultra: "El comisario Luis Fernando Pascual se jubila en los próximos meses. Debido a ello, en una comida que tuvo lugar hace escasas semanas entre varios miembros de la Junta de Gobierno de la Policía y responsables del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se habló de varias posibilidades. El sucesor natural sería Antonio Duarte, actual Jefe de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado)".

"No obstante, la idea principal de la que se habló en la citada comida fue la de colocar a Javier Galván, Jefe Superior de Policía de Madrid, siempre y cuando no sea designado para otro puesto. Galván es la mano derecha policial del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y también opta a Comisario General de Información", apuntaban las fuentes policiales consultadas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com