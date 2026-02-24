Estupor por el silencio de la Fiscal General del Estado tras el escándalo del DAO: "Es experta en violencia de género"

La inacción y el silencio de la Fiscalía ante el escándalo del supuesto delito de agresión sexual cometido por el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha causado un gran estupor en el mundo judicial.

La semana pasada trascendió una querella contra el ya ex DAO en la que se detallaba una presunta violación a una agente de la Policía Nacional. La querella relataba cómo el por aquel entonces DAO obligó a la víctima a subir a su domicilio, donde el "querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, es experta en violencia de género, pero casualmente este caso de agresión sexual que afecta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y por ende, al Gobierno de Pedro Sánchez, está completamente desaparecida".

Peramato fue nombrada en el año 2010 fiscal adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y posteriormente en el año 2021 fue promovida a la categoría de Fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Además, se mostró a favor de la concentración por el día de la mujer del 8 de marzo de 2020, año de la pandemia de coronavirus. 6 días después de esa manifestación, el propio Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento. Su especialización en violencia de género fue puesta en valor por el Ejecutivo socialista cuando fue elegida para sustituir al condenado Álvaro García Ortiz.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la actuación de la Fiscalía en el escándalo del DAO contrasta con la celeridad y la información pública que transmitió el Ministerio Público en relación con la denuncia presentada contra el cantante español Julio Iglesias". De hecho, la Fiscalía dirigida por Peramato rechazó en 4 horas la solicitud del cantante de personarse en la investigación preprocesal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuando una decisión de estas características suele demorarse al menos tres días.

"El propio abogado de la presunta víctima del DAO Jorge Piedrafita, ha reconocido que desde que estos hechos han trascendido no ha recibido ninguna llamada, ni ningún gesto por parte de la Fiscalía, ni de Teresa Peramato. Parece que a la Fiscalía le incomoda más este procedimiento que el de Julio Iglesias, porque este afecta al Ejecutivo socialista", concluyen.

Una segunda denunciante contra el DAO

Mientras tanto, el abogado de la mujer que ya ha denunciado a José Ángel González por un presunto delito de abuso sexual, Jorge Piedrafita, asegura que otra mujer se ha puesto en contacto con su asociación Adive (Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada) para denunciar que es víctima también del ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional.

Piedrafita ya había asegurado que otras mujeres se estaban poniendo en contacto con él por hechos similares, pero a manos de otros miembros de la cúpula policial, pero en esta ocasión, tal y como revelan varios medios, se trataría de la segunda agente que señala directamente al propio DAO. "Hola, yo también soy una víctima del DAO", habría sido la frase de esta policía en su primer contacto con el abogado.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com