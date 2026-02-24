Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un abusador sexual

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual sin tener pruebas para ello.

El cantante internacional fue acusado por dos mujeres que trabajaban en su casa de haber cometido supuestos maltratos sobre ellas incluyendo un supuesto delito de abuso sexual. La izquierda salió en tromba contra el cantante dando por veraces las acusaciones. Sin embargo, la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional por las supuestas víctimas fue archivada por este órgano judicial, que estimó no ser competente para juzgar los hechos, que habrían tenido lugar en el extranjero.

En un escrito de 12 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa del cantante, ejercida por José Antonio Choclán, ha demandado a la vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ministra de Trabajo y Economía Social por acusarle sin pruebas de tener a sus trabajadoras en una "situación de esclavitud" y sufriendo "abusos sexuales".

En este sentido, pide al tribunal de Instancia de la sección civil que corresponda de Madrid que acuerde un acto de conciliación con la dirigente de Sumar "previa a la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias".

El cantante defiende que el posible delito de injurias habría sido cometido por la dirigente política en dos ocasiones: en un mensaje difundido en la red social Bluesky y en una entrevista ofrecida a RTVE. En el primer mensaje, Díaz tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias": "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

En la segunda ocasión, Díaz atendía al programa de Silvia Intxaurrondo para comentar la denuncia interpuesta contra Iglesias. "La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema", aseguraba Díaz.

De este modo, ofrecía su "condena rotunda" a los hechos que, según ella, habría realizado el cantante sobre sus trabajadoras. Díaz aprovechaba también para ofrecer un punto de vista político con el que atacar a sus contrincantes del Partido Popular.

Así, criticaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hubiese apoyado al cantante después de recibir la denuncia: "Lo que ha dicho es colocarse de forma pasiva del lado del presunto agresor y por lo tanto eso es machismo".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com