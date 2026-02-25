Los obispos desmienten a 'El País': el Papa no habló de ultraderecha sino de "ideologías"

Aunque la información no figuraba en el orden del día de la 272º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, los obispos han querido tratar el desmentido de la información publicada por el 'El País' sobre la audiencia que mantuvieron los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEE el pasado 17 de noviembre en Roma con León XIV.

El comunicado dice lo siguiente: "Ante las noticias aparecidas en el diario El País sobre supuestas afirmaciones del papa León XIV, en su audiencia a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española el pasado 17 de noviembre, esta Comisión Ejecutiva, reunida hoy en Madrid, quiere exponer lo siguiente:

El papa León XIV nos recibió con especial afecto, escuchó las intervenciones de todos los miembros de la Comisión y nos animó en la apuesta evangelizadora en la que está empeñada la Iglesia en España. También el Santo Padre nos alentó a la comunión entre todos los miembros e instituciones que formamos la Iglesia.

En el diálogo, el Santo Padre reflexionó, entre otras cosas, sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías sin mencionar a ningún grupo concreto. Queremos expresar nuestro respeto y adhesión al Papa y acoger su llamada a la comunión evangelizadora en la sociedad en la que vivimos con todos sus desafíos"

'El País' llegó a afirmar en su portada que "el Papa alertó a los obispos del auge ultraderechista en España" y que, supuestamente, "el Papa les sorprendió al dejar claras sus prioridades", y que "su mayor preocupación en España" no era otra que "la ideología de ultraderecha", poniendo en boca el Pontífice unas palabras que no dijo en ningún momento durante su reunión del pasado 17 de noviembre.

Asimismo, desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede han aprovechado el anuncio del Viaje Apostólico de León XIV a España para los días 6 al 12 de junio, para aclarar polémicas: "El Papa repitió a los obispos lo que dice a todas sus visitas, y les alertó del riesgo de manipulación de la Iglesia por parte de todos los extremismos".