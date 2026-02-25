El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio

Tal y como confirmó Libertad Digital el pasado 2 de enero, el Vaticano ha confirmado que León XIV vendrá a España el próximo mes de junio. Quince años después de la visita de Benedicto XVI a Madrid en el verano de 2011, España vuelve a recibir a un Pontífice.

El viaje apostólico de León XIV tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026. Según el borrador de la visita, el Papa comenzará el viaje en Madrid, donde tendrá los encuentros institucionales con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Madrid será tambiénn epicentro de una misa multitudinaria en el Paseo de la Castellana (se está trabajando en que sea en la zona de Cuzco o de la plaza de Colón) con motivo de la festividad del Corpus el 7 de junio, además de un encuentro con jóvenes.

A continuación, se desplazará a Barcelona, donde conmemorará el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí y bendecirá el fin de las obras de las torres de la Sagrada Familia. El viaje terminará en Gran Canaria y Tenerife, en la que será la primera vez que un Papa visite las islas Canarias, para cumplir la promesa del Papa Francisco, quien durante una rueda de prensa en septiembre de 2024 afirmó que quería visitar el archipiélago: "Si viaja a Argentina, ¿ha pensado en hacer una escala en Canarias?" le preguntaron. "Canarias… Me has leído el pensamiento. Estoy pensando en ir a las Canarias porque hay situación de migrantes que vienen del mar y querría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de las Canarias, sí", respondió.

Asimismo, desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede han aprovechado el anuncio del Viaje Apostólico para aclarar polémicas: "El Papa repitió a los obispos lo que dice a todas sus visitas, y les alertó del riesgo de manipulación de la Iglesia por parte de todos los extremismos".

En las próximas semanas es muy probable que Don Felipe y Doña Letizia viajen al Vaticano para formalizar la invitación e intercambiar impresiones sobre la próxima visita, que se comenzó a gestar en mayo, cuando Felipe VI invitó al Pontífice a visitar nuestro país después de la misa de inicio de Pontificado del pasado 18 de mayo.