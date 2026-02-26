Federico corrige a los medios que se lían con el 23-F: "No dijeron que había que matar al Borbón"

Federico Jiménez Losantos analiza la reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F, denunciando lo que considera una manipulación mediática e informativa generalizada. El comunicador comienza señalando que gran parte de la prensa ha difundido erróneamente que los golpistas del 23 de febrero de 1981 tenían al Rey como un objetivo a batir. Losantos aclara con contundencia que esta frase no pertenece a los sucesos de 1981, sino a una operación distinta, la del 27-O de 1982, planeada por oficiales para la víspera de las elecciones que darían la victoria a Felipe González.

El director de Es la Mañana de Federico critica la incuria intelectual de los medios de comunicación por no distinguir entre el golpe de Armada y Milans del Bosch y la asonada posterior de los hermanos Crespo Cuspinera. Según Losantos, los documentos desclasificados del CESID (actual CNI) revelan una trama de coroneles que, un año después del 23-F, planeaban asesinar a líderes de la izquierda y volar un edificio de viviendas militares. Este plan, calificado por el periodista como una idea peregrina de unos cretinos, buscaba provocar una intervención militar mediante el caos, pero nada tenía que ver con las pretensiones monárquicas de los cabecillas de 1981.

En su análisis, Losantos defiende la tesis de que los verdaderos cerebros del 23-F, como Alfonso Armada, eran "hipermonárquicos" cuyo objetivo era precisamente fortalecer la Corona mediante un gobierno de unidad nacional. Este ejecutivo, según los papeles de Armada, habría incluido a figuras de todo el espectro político, desde el propio Felipe González como vicepresidente hasta comunistas como Tamames o Solé Tura. El periodista subraya que, lejos de querer acabar con la monarquía, los golpistas de 1981 buscaban una reconducción del proceso autonómico y frenar la sangría de los cien muertos anuales que provocaba la banda terrorista ETA.

Losantos también tiene palabras de desprecio para Antonio Tejero, a quien califica como una humillación para los españoles y un hombre falto de honor por entrar a tiros en la sede de la soberanía nacional. Critica que Tejero, a pesar de su imagen de hombre de honor, actuó de forma cobarde y miserable, copiando tácticas de guerrilleros nicaragüenses como Edén Pastora, el Comandante Cero. La irrupción en el Congreso es vista por el locutor como un acto de matonismo que sólo sirvió para desacreditar a la nación, alejándose de cualquier ideal de pronunciamiento militar clásico.

Asimismo, el resumen aborda la figura de Luis María Ansón y su aparición en las listas del gobierno de Armada. Losantos recuerda cómo Cambio 16 publicó en su día la composición de ese gabinete fantasma, donde Ansón aparecía como director de prensa. Según el comunicador, el hecho de que el propio Ansón haya bromeado años después con que él casi montó el 23-F es una muestra de vanidad humana, aunque los documentos de la época confirman que su nombre estaba efectivamente en los planes de Armada antes del juicio de Campamento.

Finalmente, Losantos vincula estas revelaciones con la estrategia política actual del Gobierno, mencionando a Félix Bolaños. Considera que se está utilizando la desclasificación para lavar la imagen de Felipe González y del Rey Juan Carlos I, presentándolos como salvadores frente a una amenaza de muerte que, en el contexto del 23-F, nunca existió. Para el periodista, la realidad histórica es que el proceso de la Transición y la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fueron la respuesta civilizada a los problemas que los golpistas pretendían atajar mediante la fuerza, y lamenta que hoy se cuente una película que es mentira para beneficio de los intereses políticos del presente.