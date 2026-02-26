La UCO señala que Pardo de Vera borró datos de sus dispositivos que corresponden al periodo por el que se la investiga

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que señala que se ha detectado que parte del contenido de los dispositivos electrónicos asociados a Isabel Pardo de Vera "habría sido eliminado" coincidiendo con el periodo temporal de los hechos investigados en la trama Koldo.

El documento recuerda que el juez autorizo en junio de 2025 la entrada y registro de los domicilios asociados a Pardo de Vera donde se extrajeron "de 9 evidencias digitales y 3 documentales".

Así se desprende un informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital en el que señala que "el examen de estos dispositivos electrónicos ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado. Esta circunstancia ha conllevado recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados en el marco de la presente causa".

El informe recuerda que a largo de la investigación se ha detectado la participación de Pardo de Vera en los hechos por los que se investiga al ex ministro de Transporte José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, en el ámbito relacionado con los contratos de obra pública y en la contratación de Jéssica Rodríguez García.

El informe señala que se han identificado "nuevas comunicaciones que amplían lo previamente informado en relación con la contratación de Soluciones de Gestión y la intervención de Isabel en dicho proceso. La Unidad explica que hasta el momento la vinculación de Pardo de Vera con los contratos estaba únicamente circunscrita a su condición de presidenta de Adif.

