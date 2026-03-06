La Policía Nacional vuelve a tener Director Adjunto Operativo (DAO). Unas semanas después de que los cimientos del Ministerio del Interior temblasen al hacerse público que un juzgado estaba investigando por agresión sexual al entonces DAO del cuerpo, el comisario principal José Ángel Jiménez, lo que provocó su dimisión inmediata, la crisis se cierra con la elección de un nuevo hombre fuerte para la Policía Nacional.

El elegido por Fernando Grande-Marlaska ha sido el comisario principal José Santafé Arnedo, hasta ahora jefe superior de Policía de Islas Baleares. El ministro del Interior lo ha designado para asumir la Dirección Adjunta Operativa, el puesto de mayor peso dentro de la estructura policial y desde el que se coordinan las principales unidades y operaciones del cuerpo.

Santafé Arnedo ingresó en la Policía Nacional en 1990 como alumno de la escala ejecutiva. Durante sus primeros años de carrera trabajó como inspector en distintos destinos relacionados con la seguridad ciudadana, la policía judicial y extranjería, con puestos en las jefaturas superiores de Madrid y de Islas Baleares.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta etapa ocupó distintos puestos de responsabilidad en las jefaturas superiores de Canarias y nuevamente en Islas Baleares, donde continuó desarrollando buena parte de su trayectoria profesional.

En 2020 alcanzó la máxima categoría dentro del cuerpo, la de comisario principal. Dos años después fue nombrado jefe superior de Policía en Baleares, puesto que desempeñaba desde julio de 2022 y desde el que ahora da el salto a la cúpula operativa del cuerpo.

El nuevo DAO es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos de formación vinculados con la actividad policial, entre ellos programas sobre delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en materia de seguridad, liderazgo y transformación digital dentro de la Policía.