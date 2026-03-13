La segunda denunciante de Errejón por agresión sexual no se ratifica ante la juez

La segunda mujer que ha denunciado al exdiputado y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual ha decidido no ratificarse ante el juez debido al coste personal que tendría que asumir, lo que aboca a que la juez archive la causa.

Esta semana se conocía que la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer Número 12, Carolina García Duriff, había incoado diligencias previas contra el expolítico por una presunta agresión sexual cometida justo unos días después de los hechos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá.

Los hechos denunciados también habrían sucedido en 2021, días después de los actos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá. El relato también es similar puesto que coincidieron en un evento y las relaciones se mantuvieron en un contexto en el que habían consumido alcohol.

El letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, que es el mismo que el de la actriz Elisa Mouliaá, ha señalado que la denunciante no ha acudido al juzgado para ratificar su denuncia porque ha sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener para ella este proceso.

Caso Mouliaá

Al margen de esta denuncia, el caso de Elisa Mouliaá aun está pendiente de resolverse. La actriz anunció en redes sociales que retiraba la acusación contra el exdiputado pero solo una semana más tarde anunció que continuaría con su acusación.

Por otro lado, fuentes jurídicas señalaron a Libertad Digital, que la decisión de continuar con el juicio en estos momentos recae sobre la Audiencia Provincial de Madrid después de que el magistrado instructor de la causa, Adolfo Carretero, procesara al expolítico y lo abocara a un juicio oral.

Si la Audiencia apoya la versión de la defensa de Errejón y de la Fiscalía, que no apreció suficientes indicios de delito, la causa contra el expolítico sería archivada. En caso contrario, Errejón será sometido a un juicio por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz.