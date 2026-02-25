Otra mujer denuncia a Errejón: asegura que la penetró por la fuerza y le dijo "si te resistes, será peor"

Íñigo Errejón se enfrenta a una segunda denuncia por abusos sexuales de otra mujer, después de la presentada por Elisa Mouliaá, que después de un trayecto tortuoso, está a punto de llegar a juicio. El programa Código 10, de Cuatro, ha desvelado los detalles del testimonio de esta segunda denunciante, que según este espacio es una mujer muy conocida, "de gran relevancia pública".

La mujer asegura que Errejón la penetró vaginalmente sin su consentimiento en varias ocasiones, primero con los dedos y después en una relación sexual completa y también que el entonces diputado llegó a decirle que "si gritas, será peor y si te resistes, será peor".

Los hechos tuvieron lugar 24 días después de la presenta agresión a Elisa Mouliaá y el relato tiene ciertas semejanzas con el que hizo en su momento la actriz: coincidió con Errejón en un evento desde el que el de Sumar le propuso ir a una fiesta, en la que se produjo un primer encuentro de carácter sexual: "Ambos habíamos consumido alcohol y estábamos bajo sus efectos. Accedimos conjuntamente al baño del local, donde me insistió en que le practicara una felación. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína, accedí de manera renuente".

Después de esto, los dos decicidieron "abandonar el lugar y desplazarnos al dormitorio de Errejón en el vehículo de un amigo suyo", según cuenta la denunciante, que explica que "durante el trayecto, Errejón comenzó a introducirme los dedos en la vagina sin mi consentimiento" que pese a que ella manifestó "de forma expresa mi negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarme físicamente, produciéndose un forcejeo. Persistió en su conducta, intentando penetrarme pese a mi oposición activa".

Fue en ese momento cuando la denunciante dice que "Errejón se aproximó a mi oído y me susurró: "Si gritas, será peor y si te resistes, será peor". Expresiones que constituyeron una intimidación directa y eficaz". Después de eso, "al llegar al domicilio de Errejón accedí a subir al inmueble en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior", explica la mujer.

"En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo yo nuevamente bajo presión", sigue el relato, hasta que finalmente y pese a que la denunciante le había dicho que no quería "mantener relaciones sin preservativos", a lo que el denunciado habría accedido, "de manera sorpresiva y violenta, Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara, la penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente paró".

Fue entonces cuando la denunciante le recriminó a Errejón su actuación, reproche que él ignoró y "después abandoné el domicilio".