El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión delante de su hijo de tres años

Podemos ha denunciado una agresión en plena jornada de reflexión, previa a la cita electoral en Castilla y León. Ha sido el propio candidato de la formación morada quien ha hecho público el ataque en la red social X. De hecho, Miguel Ángel Llamas ha publicado varios mensajes, incluyendo una fotografía del supuesto agresor y del objeto que presuntamente este sujeto le ha lanzado. La acción es de especial gravedad puesto que el dirigente se encontraba con su hijo de tres años.

Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado. pic.twitter.com/J0yveIQhpf — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) March 14, 2026

Los hechos habrían tenido lugar en la céntrica calle Santiago de Valladolid, donde la formación morada mantiene una de sus habituales casetas informativas durante la campaña. Según el relato difundido por el propio Llamas, el político se había acercado al lugar acompañado de su hijo para recoger un abrigo cuando se produjo el incidente. Al parecer, y según apuntan fuentes de Podemos, el cristal usado por el presunto agresor pertenecía a una de las ventanas que fueron rotas al inicio de la campaña y que, hasta la fecha, permanecía cubierta simplemente con un cartón. El candidato de Podemos-Alianza Verde, en plena jornada de reflexión, ha anunciado su intención de presentar una demanda, y para ello se ha desplazado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio de Las Delicias.

El incidente se produce en un contexto de campaña electoral en Castilla y León y vuelve a poner sobre la mesa la tensión que en ocasiones rodea los actos políticos en la vía pública.