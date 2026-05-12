La Audiencia Nacional pide más poder para liderar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo

La Audiencia Nacional (AN) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumir las competencias completas de la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el extranjero.

Así se lo ha trasladado el presidente de la Audiencia, Juan Manuel Fernández Martínez, a los responsables del CGPJ, a los que ha pedido que el órgano judicial tenga conocimiento de los tráficos de drogas sin el requisito actual de pluriprovincialidad. Es decir, que la AN pueda hacerse cargo de los delitos de tráfico de drogas aunque estos no sean en el ámbito nacional y se encuentren cercados en una sola provincia siempre y cuando los delitos cometidos sean de especial gravedad o complejidad.

Esta es una petición de la Fiscalía Antidroga que, según trasladaron fuentes de la Audiencia a Libertad Digital, lleva realizando algunos meses; ya que la lucha antidroga, al igual que otras, necesita de determinadas herramientas y ciertos conocimientos que escapan a los tribunales provinciales.

De la misma forma, la especialización de la Justicia para los delitos de especial complejidad atañe al blanqueo de capitales. Desde la Audiencia, según destacan en un comunicado, se considera necesario que se les traslade la investigación y enjuiciamiento de este delito cometido por organizaciones criminales transnacionales.

Otra de las iniciativas se centra en la forma de combatir la trata de seres humanos. En este ámbito, se propone añadir un nuevo apartado al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuya a la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos de trata de seres humanos, en todas sus formas de explotación, cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un ámbito territorial que exceda el de una Comunidad Autónoma.

En materia de seguridad nacional, la Audiencia Nacional ha destacado su experiencia en la lucha contra el terrorismo, por lo que se considera el órgano idóneo para abordar estos casos. Para reforzar este ámbito, el documento que el presidente del órgano ha hecho llegar al CGPJ propone incorporar a sus competencias los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras. En la misma línea, considera que es el órgano que debería combatir los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan una dimensión transnacional o que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia.

La iniciativa, apunta la nota, también propone avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional como un auténtico centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, reforzando su papel estratégico dentro del sistema judicial. Todo ello, obedece a una remodelación de las competencias que la Audiencia pide con el objetivo de enfocar el órgano judicial a la persecución del delito de forma adecuada en la actualidad, coincidiendo con el cumplimiento de los 50 años de su creación, que será el próximo mes de enero de 2026.