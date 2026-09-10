El año que viene… ¿en Jerusalén o en el infierno?

La oficialmente encargada de negocios (embajadora oficiosa) de Israel en España, Dana Erlich, protagonizó este jueves un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid donde fue presentada nada menos que por José María Aznar. El acto sacaba chispas. De un tipo que hace tiempo que no se ven en este país aletargado por la vorágine, aunque parezca una contradicción.

Aznar vuelve por sus fueros con timideces las justas. Ya se tiró en Ceuta cuando nadie lo esperaba —veremos si se cumple la promesa de que vaya pronto el Rey— y en el tema de Israel también cogió el toro por los cuernos. Recordó que hubo un tiempo en que la política exterior española tenía cierta ambición. Incluso cierta lógica. Con todos los tropiezos que se quiera. Incluso con el fiasco en el que al fin quedó la guerra de Irak. Pero algunos seguimos pensando que el error no fue tanto ir, como comprar acríticamente el relato norteamericano sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam Husein. ¿De verdad era ese el fondo de la cuestión?

La civilización se defiende o no se defiende. Israel es ahora mismo la frontera oriental de la civilización occidental, recordó Aznar. Si bien se piensa, es donde se libran los modernos westerns. ¿Queremos ir con los vaqueros o con los indios? Como incisivamente subrayó Dana Erlich, las pretensiones del neoantisemitismo de fingirse piadoso, pacifista, progre y propalestino no resisten un análisis. ¿Alguien conoce a un solo palestino cuyas condiciones de vida hayan progresado en algo gracias a esta gente? Las sucesivas flotillas 'humanitarias' —sufragadas con nuestros impuestos— no llevaban ni un saco de pipas. Solo una carga descomunal de egos, mentiras y propaganda. Y odio. Mucho odio.

Erlich torea con arte y con templanza en la plaza española, tan ardua vista desde Israel que ella misma comentó que le gastan bromas preguntándole "quién te odia tanto en el Ministerio" como para destinarla en nuestro país. Ella, que en peores garitas ha hecho guardia (Irlanda), lanzó el mensaje esperanzador e importantísimo de que España no es Pedro Sánchez, igual que Israel no es Netanyahu. A finales del mes que viene los israelíes tienen la oportunidad democrática de echarle si quieren. A ver quién tiene ocasión de echar a Hamás a punta de votos. O de pedirles si por favor no es mucha molestia desarmarse para poder avanzar en los acuerdos de paz auspiciados por Donald Trump. ¿Que a usted no le gustan? Pues es una pena, porque ahora mismo otros no hay.

En España hay muchos más amigos de Israel de lo que parece, insistió Erlich. Los lazos, los vínculos, son profundos y van más allá de los cuarenta años formales de relaciones diplomáticas entre los dos países que apenas se acaban de cumplir. Incluso antes, cuando el vínculo no se reconocía, Israel estaba muy presente aquí. No sólo a través de las comunidades judías españolas que cuando el antisemitismo arrecia pueden llegar a padecer una soledad institucional que nada tiene que envidiar a la de los ceutíes. Sin la garantía israelí de que la seguridad de los JJOO de Barcelona pasaba el corte —su corte—, no se habrían podido hacer. El Mosad ayudó a formar a la incipiente inteligencia española democrática. La colaboración empresarial se mantiene y hasta crece. Suma y sigue.

Luego entras en la burbuja política e Israel deviene una especie de coco, de hombre del saco, que tiene la culpa de todo. Del 7 de octubre (masocas que son…), de la invasión de Ceuta, etc. Para Israel no hay empatía ni compasión, solo reproches, vacío y eslóganes bárbaros que les sitúan permanentemente "entre la espada y la pared, entre el río y el mar", zanjó Aznar. El caso es que ese pequeño país no se puede permitir gilipolleces que otros sí porque lleva 80 años no pudiéndose dar el lujo de perder ninguna guerra. Les va en ello la supervivencia.

Aunque tanta épica supongo que cansa, más si el horizonte se enrarece y las guerras ya no parecen tener principio ni final. ¿Se imagina nacer en guerra, vivir en guerra toda la vida? No ir y volver de una guerra mundial, pongamos por caso. Que toda tu existencia transcurra dentro de ella.

Lo peor no es el antisemitismo ciego sino la cobardía de los que, no compartiéndolo, pensando que es un disparate, se ponen de perfil y hacen mutis por el foro. Por no enzarzarse, por no discutir. Bueno, el perímetro de la parte del mundo que cada vez se puede permitir perder menos guerras se va ensanchando dramáticamente. Si seguimos así, ¿el año que viene en Jerusalén… o en el infierno? Luego no digan que no se les avisó. Por cierto, feliz Año Nuevo judío. El futuro aguarda.