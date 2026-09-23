Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la exclusiva del chat secreto de la cloaca del PSOE.

Sánchez, el nuevo "príncipe" de Delcy Rodríguez

El saludo de Delcy Rodríguez a Sánchez en la Asamblea General de la ONU es portada hoy de todos los diarios excepto de La Razón. Tienen la secuencia completa y el análisis al milímetro del encuentro en el resto. "Más de 40 pasos en busca de la complicidad de Sánchez", titula ABC. En El Mundo, Raúl Piña afina más: Delcy cruzó ante 31 países, en 75 pasos, para que todo el plenario la viese. A Sánchez se le vio incómodo con la situación porque Delcy es la nueva chica de Trump y él juega a ser la némesis del presidente estadounidense. Lo explica de manera muy gráfica Emilia Landaluce: "es como cuando uno se encuentra con una amante en compañía de su mujer o como esos ex a los que hay que evitar. Y al final, claro, no queda más remedio que aparentar naturalidad y darle dos besos". 33 segundos de conversación en los que, según El País, ella le dijo que "España es muy importante para nosotros, tenemos que seguir hablando" y él respondió que "Por supuesto, nosotros estamos para ayudar, para nosotros es muy importante apoyar a la región". No parece que hablaran en ese momento de las maletas de Barajas y la duda es, y regreso a Landaluce, si Delcy le pidió al presidente que saludase a José Luis Rodríguez Zapatero y Ábalos. El expresidente es hoy también noticia porque The Objective ha podido confirmar que varias de las joyas de la caja fuerte de Zapatero se las regaló Mohamed VI en 2008, tras superar la crisis por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla el año anterior.

Mientras Delcy se paseaba por Nueva York, María Corina Machado intentaba regresar a Venezuela. La líder opositora lo ha probado en siete ocasiones, por tierra, mar y aire. ABC ha sido testigo de los últimos tres intentos, desde Panamá. Desafortunadamente sin éxito.

Pellizco de monja de Sánchez a Marruecos

El presidente del Gobierno ha admitido, por primera vez, que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la invasión de Ceuta en julio. Sánchez ha pedido a Marruecos "respuestas y acciones". Unas palabras, pronunciadas desde Nueva York, que coinciden con las elecciones en el país vecino y con la amenaza de una nueva avalancha. La atención está puesta este miércoles en Ceuta y Melilla. Los presidentes de ambas ciudades, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, firman una tribuna conjunta en El País en respuesta a otra del escritor Tahar Ben Jelloun en la que exigen al autor del artículo "la rectificación de las afirmaciones objetivamente incorrectas contenidas en este sobre la realidad histórica, jurídica y territorial de Ceuta y Melilla, particularmente aquellas que las sitúan en "territorio marroquí", las presentan como una forma de "colonización" o sostienen la existencia de un supuesto contencioso territorial que deba resolverse mediante su "devolución" a Marruecos".

Libertad Digital accede en exclusiva a las conversaciones de las cloacas del PSOE

Libertad Digital ha tenido acceso al chat en el que las cloacas del PSOE conspiraron contra el Estado. Conversaciones en las que admitían sus planes para "atacar a gente metida en las más altas instituciones: Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía". Detrás de esas cloacas estaba el ex secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. Él, según El Debate, dirigía a través de la "fontanera" las acciones del emisario que se sentó con los narcotraficantes de Badajoz. El mensaje que trasladó al resto fue: "No falléis". Federico Jiménez Losantos insiste en El Mundo en lo que decía ayer en Es la Mañana de Federico de esRadio y que estamos ante "El GAL de Sánchez", cuya función "no es matar terroristas, sino sabotear el Estado de derecho". Recuerda en su columna que "Había que "eliminar" a la juez Biedma, "matar" al coronel Balas, al fiscal Luzón, a Peinado y a los "pseudomedios". Se dirá que, con este GAL, de momento, no hay muertos. ¿Y la DANA, Adamuz, Ceuta? ¿Qué son más que pruebas enterradas o por enterrar de su impunidad, que es el auténtico objetivo del GAL de Sánchez?".

¿Ley de Nietos... o de muertos?

La conocida como Ley de Nietos debería llamarse Ley de Nietos después de que ayer Okdiario desvelase que la ex líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, maniobró en las pasadas generales para emitir votos por correo utilizando pasaportes de personas fallecidas. Hoy el mismo digital publica un vídeo en el que Suárez animaba a votar aunque la documentación estuviese caducada. Por su parte, ABC ha accedido al recurso de la Abogacía del Estado para que el Tribunal Supremo levante la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados. Alega "el colapso en los 16 consulados que concentraron más de 140.000 nacionalizaciones". Las oficinas de ciudades como La Habana, Buenos Aires o Caracas tendrán que revisar el 84% de los expedientes y las "difíciles circunstancias estructurales" y problemas derivados de desastres naturales harían inviable el análisis antes del 1 de enero poniendo en peligro el voto de estas personas en las próximas generales.

Dani... Pumpido cumple con el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha dejado a Puigdemont a un paso del regreso a España. El resumen de lo que sucedió ayer es que "Pumpido impuso su rodillo en el TC y tumbó la ponencia contraria a la amnistía". Es el titular de LD. El Tribunal de Garantías amnistiará a Jordi Turull, y detrás al resto de golpistas, Puigdemont incluido. La decisión de la mayoría izquierdista no basta para que Junts levante el castigo al Gobierno. La dirección del partido separatista asegura que no habrá reconciliación, entre otras cuestiones, porque no ha logrado que Europa reconozca el catalán como lengua cooficial. Precisamente este asunto le valió ayer una importante reprimenda por parte de varios países, entre ellos Alemania, después de que España condicionase la ampliación de la UE a ese reconocimiento.