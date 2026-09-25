Carmena dice que "el mal empieza en las facultades de Derecho"

En medio de la cruzada gubernamental contra los jueces, la exalcaldesa de Madrid y jueza Manuela Carmena ha cuestionado la formación que reciben los estudiantes de Derecho y el sistema de preparación de las oposiciones a la carrera judicial durante una entrevista en el programa El Sótano Club, presentado por Alba Carrillo.

Carmena ha defendido que la enseñanza del Derecho presta demasiada atención al conocimiento de las leyes y, a su juicio, deja en segundo plano las razones por las que se aprobaron y los efectos que tienen.

Durante la conversación, Manuela Carmena afirmó que "el Derecho se estudia de una manera muy conservadora" y situó en las facultades el origen de lo que considera un problema en la formación jurídica: "Yo creo que el mal, fijaos lo que os digo, empieza en las facultades de Derecho", señaló.

Manuela Carmena: "El mal empieza en las facultades de derecho".#ElSótano24S pic.twitter.com/tb61PSaagQ — TEN TV (@TENtv) September 24, 2026

Sus críticas a las oposiciones

Carmena extendió su análisis al sistema de acceso a la carrera judicial. Según planteó, las oposiciones ponen el foco en comprobar si el candidato conoce las leyes, en lugar de plantear situaciones prácticas que permitan valorar cómo respondería ante determinados casos: "Si a esa base muy conservadora pones que después a los jueces, que son aquellas personas que van a estar especialmente sobre eso, lo que se les va a exigir en las oposiciones es si saben las leyes o no…", afirmó.

La exjueza planteó una alternativa basada en introducir preguntas sobre la forma de afrontar situaciones concretas: "Lo bueno sería en la oposición que se pudiera hablar de estas cosas, si quiere ser juez pues: '¿Cómo reaccionaría usted ante esto?'", explicó. Manuela Carmena contrapuso ese tipo de planteamientos a la preparación basada en la memorización de los artículos de las leyes: "¡Nadie! 'A ver, artículo tanto…'", respondió al plantear cómo son, a su juicio, las preguntas que predominan en las oposiciones.