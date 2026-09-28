Tu abuelita preferida

"Vamos a hacer historia", titula un diario en X a propósito de la acampada en Sol contra el desahucio de Maricarmen. Hacer historia significa aquí aprobar por la vía exprés un decreto que ya ha sido bautizado con el nombre de la anciana —el Decreto Maricarmen— y cuya aprobación dan por descontada.

Todo son consignas y declaraciones, con esa retórica tan de izquierda en la que "clase obrera", "especuladores" y "fondos buitre" se ensamblan con la precisión de una línea de montaje en discursos casi robóticos. Da igual quién los pronuncie: la retórica se reproduce con insufrible monotonía.

En las redes circula el vídeo de la anciana postrada en una cama de hospital dando aliento —casi su último aliento, para mayor dramatismo— a los luchadores por la justicia social acampados en la Puerta del Sol. Allí aguardan, como anuncia alguien en X, a que comiencen las "actuaciones". La revolución ya no consiste en tomar el Palacio de Invierno, sino en combinar la consigna con el salseo y la socialización. Hay que amenizar la lucha y atraer a los nuevos revolucionarios con expectativas más mundanas y menos sacrificadas: relacionarse, bailar, quizá ligar. La lucha sin salseo es demasiado ingrata. La revolución debe prometer ante todo entretenimiento.

Cada grupo de tiendas representa un distrito; en el centro, una carpa asegura comida, bebida, materiales y espectáculo. La movilización no es improvisada: es fruto de décadas de protestas sincronizadas por cuadros y organizaciones entrenados para coordinarse. El drama de la vivienda, que es real, se convierte así en otro show business de la izquierda: la bandera bajo la que la excajera de supermercado Irene Montero, Ione Belarra que no ha cotizado nunca en una empresa privada o Isabel Serra, cuyo mayor logro es una condena firme por atentado contra la autoridad, aspiran a conservar su lugar en la nómina pública. "Vamos a hacer historia", dicen, con un ojo puesto en la causa y el otro, el más agudo, en mantener su inmerecido nivel de vida.

Hacer historia significa, además, arreglarlo todo de un plumazo: topar los alquileres, imponer la renovación automática de los contratos y, si se tercia, expropiar al propietario. Dice el refranero, que es muy sabio, que "la mula vaga es la que más arreones pega". Durante todo el día se niega a arar y, de pronto, se arranca y abre un surco inservible que cruza el campo.

El refrán apunta a quien sestea y después pretende resolverlo todo de sopetón sin tener ni idea. No es el caso de los líderes: ellos saben perfectamente lo que hacen y para qué. La mula vaga es la militancia, esa porción de la sociedad que durante años, en el mejor de los casos, se ha limitado a refunfuñar consignas y ahora, convocada por la jefatura, se planta en Sol dispuesta a resolver con un arreón emocional uno de los problemas más complejos de España.

Pero ¿cómo van a arreglar lo que no solo desconocen, sino que no quieren conocer porque conocerlo arruinaría la performance? En la acampada hay consignas, salseo y socialización, pero ni una palabra sobre las causas que han convertido el alquiler en un problema gigantesco y la construcción residencial en una yincana.

Nadie explica que el desplome inmobiliario de 2008 se llevó por delante miles de empresas y, con ellas, decenas de miles de encofradores, albañiles, electricistas, fontaneros, gruistas y operarios de maquinaria pesada. Desde entonces, el sector arrastra un déficit crónico de mano de obra cualificada que la inmigración masiva no ha resuelto, porque los oficios no caen del cielo: se transmiten.

Tampoco se explica que, desde aquel derrumbe, apenas se ha hecho nada para corregir los graves problemas estructurales de la construcción residencial. La demanda ha seguido creciendo con fuerza, inmigración mediante, mientras la oferta quedaba rezagada. Y, lejos de aliviar las causas del atasco, se ha presionado cada vez más al sector: más barreras, más regulación, más cargas, menos suelo, mayores costes, menores márgenes y escasez de trabajadores cualificados. Las medidas concebidas para "proteger" el alquiler han añadido inseguridad jurídica, expulsado propietarios del mercado y endurecido las condiciones a quienes buscan una casa. Nada de eso importa en la acampada de Sol. Importa instrumentalizar el drama.

La instrumentalización es recíproca. La izquierda utiliza a Maricarmen y Maricarmen utiliza a la izquierda. Cientos de casos semejantes pasan inadvertidos; ninguno recibe políticos, cámaras, decretos con su nombre ni una plaza movilizada. Ella acepta ser símbolo y anima a los jóvenes a defender "lo que es suyo", porque todos venimos al mundo con un piso bajo el brazo que algún malvado especulador nos roba. Dicen que el mal, cuando llama a la puerta, no se presenta como el mal, sino que adopta el aspecto de tu abuelita preferida. Empiezo a pensar que Maricarmen se parece demasiado a esa abuelita.

La sabiduría de una vida podría haber servido para decirles a los jóvenes: trabajad, ahorrad y luchad, no para que el Estado os garantice una casa, la merezcáis o no, sino para que los políticos retiren sus sucias manos de un bien esencial y dejen construir y alquilar hasta invertir las magnitudes. En cambio, les propone emular su drama: dejar pasar los años sin buscar una alternativa y, llegado el inevitable ajuste, trasladar la factura a los demás.

Ojalá algún día una acampada masiva contra la irresponsabilidad. Eso sí sería revolucionario. Eso sí sería hacer historia.