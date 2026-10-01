Condenado por perder el perro que le cuidaba gratis a una amiga

Regina dejó a su bichón maltés, Canicas, al cuidado de un amigo durante unos días en agosto de 2023 mientras ella se iba de vacaciones. El hombre aceptó cuidar al animal gratis y lo dejó en su finca, en un pueblo de Guadalajara. Dos días antes de que la dueña regresase de su viaje, el perro se escapó. No llevaba collar identificativo y, pese a la búsqueda posterior, nunca pudieron encontrarlo.

La dueña demandó al cuidador y le reclamó 6.000 euros por gastos veterinarios y de cuidado del animal y por daños morales. El hombre alegó que simplemente le estaba haciendo un favor, que la finca estaba cerrada y que la fuga había sido un accidente. También alegó que la propietaria sabía que el perro ya se había escapado anteriormente.

La Audiencia Provincial de Guadalajara acaba de resolver el caso y considera que el cuidador fue responsable de la desaparición. Da igual que fuera un amigo, que no fuera profesional o que el cuidado fuese gratuito y con un acuerdo verbal: desde el momento en el que aceptó hacerse cargo del animal tenía una obligación de custodia.

Además, los jueces señalan que quien tiene un perro bajo su responsabilidad debe demostrar que tomó las medidas necesarias para evitar su huida. En este caso, el animal estaba solo, en un recinto al aire libre, sin collar y con un vallado que no fue suficiente.

La Audiencia señala que, cuando el animal desaparece mientras está bajo la custodia del cuidador, corresponde a este acreditar que no tuvo culpa y que la pérdida se produjo por una causa inevitable, como un caso fortuito o una fuerza mayor, algo que no sucedió en este caso.

Así que los jueces han dado la razón a la propietaria de Canicas, aunque han reducido la cuantía de la condena a 500 euros de indemnización por el daño moral. Los magistrados consideran acreditado el sufrimiento de la propietaria por la desaparición de Canicas, entre otras cosas porque recurrió a carteles, grupos de búsqueda y redes sociales para intentar localizarlo. Todo ello demuestra, según la sentencia, la existencia de un vínculo afectivo con el animal.