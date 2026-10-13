Abascal denuncia la "trampa" de Sánchez con Marruecos y pide no fiarse de las encuestas

En plena carrera electoral, el candidato Santiago Abascal ha participado este martes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha participado Jordan Bardella, presidente de la formación francesa Agrupación Nacional. El líder de Vox ha transmitido a Libertad Digital y a esRadio desconfianza por las elecciones, ya que no se fía para nada de las encuestas, recordando el varapalo de los últimos comicios en los que Pedro Sánchez consiguió mantenerse en La Moncloa.

Abascal también ha denunciado las maniobras electorales de Sánchez y ha afirmado que le parece "muy raro" que el presidente del Gobierno admita ahora que hubo buques de guerra marroquíes durante la invasión del 30 y 31 de julio en Ceuta. En el marco de Ceuta, el presidente de Vox ha defendido que este lunes 12 de octubre no tocaba estar en el desfile nacional en Madrid sino en Ceuta, la ciudad española que lleva invadida cerca de tres meses después de que más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos pusieran en jaque a España el 30 y 31 de julio.

De este modo, Abascal se ausenta por segundo año consecutivo del desfile militar de las Fuerzas Armadas en la Fiesta Nacional en la capital de España ya que, según ha explicado, es incapaz de compartir tribuna con Pedro Sánchez, que ha "traicionado a España desde hace mucho tiempo y este año a Ceuta". "No podemos celebrar mientras invaden nuestro territorio", dijo este lunes desde la ciudad autónoma. En este sentido, el líder de Vox ha recordado la información del diario El País que apunta a que hubo buques de guerra marroquíes durante la invasión de Ceuta, algo que a Abascal le parece "muy raro" y apunta a que se trata de "otra trampa" de Sánchez.

En paralelo, Abascal también ha puesto en valor a Jordan Bardella y a Agrupación Nacional, la formación francesa de Marine Le Pen, que tiene políticas y una visión de futuro muy similares a Vox. Por ello, el presidente de Patriotas ha augurado que "muy pronto" será el primer ministro de Francia, a la vez que ha deseado una futura unión con el país vecino en caso de que Agrupación Nacional llegue al Gobierno en las próximas elecciones presidenciales de mayo.

Ambos han criticado el "efecto llamada irresponsable" del Gobierno de Pedro Sánchez con la regularización masiva, que hace que "un irregular ahora regularizado por el Gobierno socialista pueda circular por el espacio Schengen", algo que acarrea "consecuencias dramáticas" para toda Europa. Por ello, recuerdan que los españoles y los franceses tienen una "oportunidad histórica" de cambiar el rumbo de ambas naciones en menos de un año, para poder estrechar lazos y cooperación.