Los mejores memes de "la fuerza del amor" de Sánchez y Begoña

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Uno de los negocios del suegro de Sánchez

Paco Narváez, periodista y exjefe comercial de la revista Mensual, ha aportado una descripción detallada y en primera persona de lo que vio en el interior de la sauna Adán durante los años en los que cobró pagos publicitarios del local. El periodista ha explicado que el negocio, gestionado por la sociedad San Bernardo 36, mantuvo durante años una actividad que combinaba prostitución, consumo de drogas y, según su experiencia, presencia de menores.