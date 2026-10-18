Los mejores memes de "la fuerza del amor" de Sánchez y Begoña
Tras rescatar el lema "la fuerza del amor" popularizado en Argentina por los Kirchner, la reacción de los usuarios no se ha hecho esperar.
Zapatero y Pedro Sánchez
Pedro Sánchez defiende la presunción de inocencia de Zapatero y le reitera su apoyo público ante la investigación judicial abierta que afecta tanto al expresidente como a su entorno familiar.
El rey de Marruecos y Pedro Sánchez
La relación es tan estrecha con el rey de Marruecos que personas influyentes del país vecino están movilizándose en redes sociales para reclutar el voto para el PSOE de cara a las elecciones de noviembre.
Recuerdos
Hay quienes recuerdan la campaña de Maduro bajo el lema "El amor lo vence todo".
Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez
El cariñoso saludo, captado por las cámaras en el interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que escenifica la relación que el actual Gobierno español mantiene con el régimen de Nicolás Maduro también ha recordado al lema lanzado "La fuerza del amor".
El beso
E incluso encuentran momentos similares en actos públicos.
Las saunas de Sabiniano
Las saunas del suegro del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, fueron utilizadas para captar confidentes de Batasuna durante el Ejecutivo que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
Uno de los negocios del suegro de Sánchez
Paco Narváez, periodista y exjefe comercial de la revista Mensual, ha aportado una descripción detallada y en primera persona de lo que vio en el interior de la sauna Adán durante los años en los que cobró pagos publicitarios del local. El periodista ha explicado que el negocio, gestionado por la sociedad San Bernardo 36, mantuvo durante años una actividad que combinaba prostitución, consumo de drogas y, según su experiencia, presencia de menores.
Escándalo sexual
El PSOE, un partido que, en los últimos años, está teniendo que cabalgar grandes contradicciones en este asunto: de las prostitutas del Tito Berni al caso que salpica de lleno a José Luis Ábalos que, cuando Sánchez le defenestró y se empezó a hablar de un posible escándalo sexual, renegaba de la prostitución.
El papel de Ábalos
Ábalos forma parte de una trama dentro del caso Koldo que incluye el presunto uso y pago a prostitutas, así como el enchufismo de mujeres de su entorno en empresas públicas.
Desde Soto del Real
Los protagonistas de esta imagen son Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Este último con el traje de prisión ya que cumple condena en la Prisión de Soto del Real tras ser sentenciado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo.
Las similitudes
A la izquierda, Sánchez y Begoña este sábado; a la derecha la campaña de Kirchner de 2011