Últimos esfuerzos para doblegar los incendios de Ávila y Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de las comunidades de Madrid y de Castilla y León así como las recomendaciones de los técnicos, han acordado rebajar a nivel de peligrosidad 2 los incendios de Ávila y Madrid, lo que supone el fin de la emergencia nacional.
La Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este jueves de que más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en el remate de puntos calientes del incendio que afecta a la sierra oeste.
Estas tareas se han centrado en los alrededores del Río Cofio, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, el Encinar del Alberche en Villa del Prado, Chapinería, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.
Daños ocasionados por el incendio forestal en Pelayos de la Presa, donde se mantienen restricciones de movilidad en algunas urbanizaciones.
Embarcaciones calcinadas en el Pantano de San Juan (Pelayos de la Presa), donde el paso del fuego ha dejado unas imágenes desoladoras.
Reparación de la red eléctrica en Pelayos de la Presa, Madrid.
Efectos del incendio en Robledo de Chavela, donde el desconfinamiento se ha desarrollado sin incidencias.
Efectos provocados por el incendio en el municipio madrileño de Aldea del Fresno.
Uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo (Ávila) en el Parque Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las mayores colonias de buitre negro de Europa.
Ganado en un terreno arrasado por el incendio de Burgohondo en las proximidades de La Adrada (Ávila).
Coches calcinados en Casavieja, la localidad abulense que fue rodeada por el fuego.