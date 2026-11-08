Ceuta, 100 días invadida

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Entretanto, cientos de menores esperaban ante la Jefatura Superior de Policía de la Ciudad Autónoma para intentar regularizar su situación. Se superaron todas las previsiones. Inicialmente el Gobierno estimó que serían menos de 1.000 y ya se han filiado más de 3.300. Los vecinos de la zona también se vieron por la aglomeración de los inmigrantes en este punto. "Estoy acojonada, no se puede vivir así", aseguraba una joven de 29 años que estalló ante los medios. "Llevan toda la noche liándola".