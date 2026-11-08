Ceuta, 100 días invadida
Alrededor de 15.000 de los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos durante la avalancha masiva registrada a finales de julio permanecen en la ciudad autónoma.
Decenas de miles de invasores —las últimas estimaciones apuntan a que la cifra superaría los 100.000— entraron en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio. Buena parte de ellos lo hizo a nado, por la playa del Tarajal, y otros a pie, a través del espigón.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —absolutamente desbordados por la situación y sin órdenes claras acerca de cómo actuar, según han denunciado en Libertad Digital— se limitaron a ayudar a salir del agua a los más vulnerables. "No tuvimos elección", afirman desde AUGC.
Sindicatos policiales como Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, denunciaron a este periódico "la falta de respuesta por parte del Gobierno" ante una situación de "invasión migratoria", de la que culparon sin vacilar a Marruecos.
"Vergüenza que en un país de los que llaman primer mundo no podamos defender nuestras fronteras como se espera", afirmaron desde Unión Federal de Policía (UFP). "Lo advertimos, el efecto llamada ha sido devastador", añadieron desde Jucil.
El 8 de julio de 2026, el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se prohibían las llamadas devoluciones en calientes de aquellos inmigrantes que fuesen interceptados en el mar sin haber rebasado ninguna barrera física. Desde entonces, había aumentado considerablemente en flujo de irregulares que llegaban a Ceuta por esta vía.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso echar a España del espacio Schengen —área de libre circulación integrada por 29 países— ante su incapacidad para impedir la entrada masiva de inmigrantes a territorio europeo después de que se produjese el "asalto a Ceuta", como lo calificó Corriere della Sera.
Buena parte de los invasores que entraron entre el 30 y el 31 de julio —se calcula que alrededor del 70% de los 100.000, teniendo en cuenta que unos 15.000 han retornado desde el 10 de agosto y quedan otros 15.000— regresaron voluntariamente a Marruecos a las pocas horas de estar en territorio español.
El Gobierno de Pedro Sánchez lo vendió como si el Reino alauí estuviese cooperando y la situación, controlada. Aseguraba que apenas quedaban 2.500, cuando era obvio que la cifra era mucho mayor. El presidente se fue de vacaciones a La Mareta.
Se permitió que los inmigrantes se instalaran en playas como la del Trampolín, uno de los símbolos de la invasión, donde se instalaron duchas y aseos portátiles para los ilegales.
La ristra de ministros enviados por Sánchez a Ceuta durante su ausencia estival, insistían en que reinaba la "normalidad" en la ciudad autónoma mientras el Gobierno ceutí y las organizaciones que representan a policías y guardias civiles exigían medidas urgentes para controlar la situación.
Los servicios de Ceuta estaban totalmente colapsados y seguían llegando pequeños grupos de ilegales a la costa. El Gobierno colocó una boya flotante para delimitar la zona que separa la ciudad española de Marruecos y que hubiera un a barrera física que sortear para cruzar a España de manera que los que llegaran nuevos pudieran ser devueltos sin necesidad de iniciar un expediente administrativo para cada caso.
Los niños fueron los primeros en ser trasladados a centros de acogida habilitados ex profeso para ello, como el que vemos en la imagen de la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek. Muchos con sus madres y otras jóvenes, que se separaron de los varones para intentar evitar las múltiples agresiones sexuales que se han registrado.
A lo largo del mes de agosto se fueron habilitando distintos campamentos temporales —a base de carpas— para acoger a los miles de invasores que continuaban en Ceuta. El CETI —que cuenta con 500 plazas de forma ordinaria— estaba ya desbordado antes de que llegara la avalancha, por los inmigrantes que habían llegado la semana anterior —unos 1.000, según las autoridades locales—.
Nada era suficiente. Cuando se levantaron los primeros campamentos, en Loma Colmenar y Loma Margarita, se vio rápidamente que los invasores eran muchos más de los que decía el Gobierno. No había sitio para todos. Se agolpaban en los alrededores, provocando avalanchas y otros incidentes violentos en su afán por entrar a toda costa.
Los invasores levantaron asentamientos ilegales en distintas playas. El más impresionante y numeroso en El Trampolín. Una auténtica ciudad de chabolas y tenderetes que les servían para alojarse al mismo tiempo que para hacer negocio. Se ofrecían todo tipo de productos y servicios: cortes de pelo, comida casera, artículos deportivos, bolsos, móviles y sin fin de en seres.
Otros se desplazaron hasta barrios de la periferia de Ceuta como el de Habú, tomando calles, plazas y parques. Los ceutíes se quejaban —y se quejan, porque continúan igual— de la suciedad —basura y orines en cada esquina— y la inseguridad —los ilegales entraban en sus portales y garajes—.
Entretanto, cientos de menores esperaban ante la Jefatura Superior de Policía de la Ciudad Autónoma para intentar regularizar su situación. Se superaron todas las previsiones. Inicialmente el Gobierno estimó que serían menos de 1.000 y ya se han filiado más de 3.300. Los vecinos de la zona también se vieron por la aglomeración de los inmigrantes en este punto. "Estoy acojonada, no se puede vivir así", aseguraba una joven de 29 años que estalló ante los medios. "Llevan toda la noche liándola".
"Se meten en donde pueden", explicaron fuentes policiales desde Ceuta a Libertad Digital ante el descubrimiento de varios pisos patera con decenas de inmigrantes hacinados, "también en galerías, búnkeres o azoteas". Según nos explicaron, se habían encontrado con que los invasores habían okupado zonas de poco tránsito —como descansillos, rellanos o las terrazas de la última planta— en muchos edificios. "Podríamos decir que tenemos lista de espera", nos indicaron. "Nos llega información de muchos" inmuebles con problemas de este tipo.
El aumento de la criminalidad en Ceuta "no es una percepción, es una realidad". Es lo que aseveran desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en declaraciones a Libertad Digital, apoyándose en el escenario que dibujan los datos oficiales ofrecidos desde la invasión de la ciudad autónoma.
El 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, se celebraron concentraciones simultáneas multitudinarias frente a los ayuntamientos de todo el país —como la que vemos en la imagen, en la plaza de Cibeles— para evidenciar el apoyo de los manifestantes a la ciudad autónoma y reclamar medidas al Gobierno.
El masivo respaldo de la protesta reveló la conmoción del pueblo español por la invasión de Ceuta, dejando imágenes emotivas como la de esta mujer con los ojos llenos de lágrimas mientras levantaba la bandera con los colores de la ciudad autónoma.
A mediados de septiembre fueron los sanitarios los que encabezaron las protestas en Ceuta, aunque un sistema de salud absolutamente colapsado que tenían que hacer frente a brotes de enfermedades prácticamente erradicadas en España como la sarna o la tuberculosis.
Las condiciones de insalubridad en la que han estado viviendo los invasores durante estos meses, como vemos en algunas de las tiendas de campaña instaladas en la playa del Trampolín, han pasado factura a los inmigrantes y también al sistema sanitario de Ceuta.
En los primeros días de octubre, dos meses después del inicio de la invasión, el Gobierno ordenó el desalojo de los asentamientos ilegales que los inmigrantes habían instalado en las playas del Trampolín, Benítez y Guano ante la inminente visita de los Reyes.
El pueblo ceutí acudió en masa a recibir a los Don Felipe y Doña Letizia en la primera visita a Ceuta de su reinado, manifestando de forma unánime que la presencia del jefe del Estado era tan necesaria como esperada para tratar de marcar un punto de inflexión en una ciudad cuya situación sigue lejos de la normalidad.
Pero la realidad de los ceutíes sigue siendo la misma, o peor. Después del desalojo de los asentamientos, los invasores están por todas partes. Los ceutíes viven con miedo, los niños siguen sin poder salir al parque y los mayores llevan más de tres meses prácticamente confinados. De ahí que el movimiento cívico Mujeres Caballas se plantara en Madrid con una gran manifestación, a la que acudieron miles de personas, para exigir que se respeten sus derechos y se expulse a los invasores.
También sigue igual la frontera. El Gobierno se comprometió a adoptar "medidas extraordinarias" para reforzar la seguridad de los espigones —en la imagen vemos de fondo el del Tarajal, que debía ampliarse 115 metros sobre el mar— pero "no se ha puesto ni un ladrillo", denuncian a Libertad Digital desde Mujeres Caballas.
Lo mismo ocurre con el espigón de Benzú. Pero el Ministerio del Interior sigue escondiéndose en sus evasivas para no dar explicaciones de por qué no han comenzado las obras, a las que se comprometió tras la avalancha masiva de inmigrantes ilegales registrada en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio. No hay mas que ver la respuesta que dieron a Salvemos Ceuta tras su solicitud de información. "Es un pitorreo", ha señalado su presidenta —Susana Román Bernet— a Libertad Digital.