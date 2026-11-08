Sánchez recomienda escuchar Extremoduro y el PP propone "So payaso"

Pedro Sánchez y el Partido Popular han protagonizado este domingo un nuevo intercambio de indirectas en X a cuenta de la música. El presidente del Gobierno compartía por la mañana una recomendación musical de Extremoduro, pero los populares aprovechaban la publicación para devolverle el gesto con una canción del mismo grupo: "So payaso".

"Siempre habrá música", escribía Sánchez en su cuenta de X junto a un enlace a Ama, ama, ama y ensancha el alma, uno de los temas de Extremoduro. La publicación no tardaba en recibir respuesta desde el perfil oficial del PP, cuyo responsable de redes sociales aprovechaba la referencia musical para lanzar un nuevo dardo al líder socialista: "De Extremoduro también es buena la de 'So payaso', Pedro".

De Extremoduro también es buena la de "So payaso", Pedro. https://t.co/EcW2LfNHAB — Partido Popular (@ppopular) November 8, 2026

El intercambio llega después de que Sánchez haya cargado este domingo contra Alberto Núñez Feijóo durante un acto de precampaña celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El presidente del Gobierno ha recuperado las críticas del líder popular, quien afirmó que cuando gobierne el PP "habrá menos tuits a media noche, medios videos de TikTok y menos listas de Spotify".

"Tenemos a un Feijóo que dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify. Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, eso es un canto de alegría. Feijóo no es más triste porque no quiere", ha afirmado ante los asistentes el presidente.

Feijóo dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify. No es más triste porque no quiere.@sanchezcastejon #LaFuerzaDeLaGente #LaFuerzaDeUnPaís #PedroSánchezEnBilbao pic.twitter.com/3luANxcq9I — PSOE (@PSOE) November 8, 2026

El nuevo tono del community manager del PP

La respuesta musical a Sánchez se suma a la cadena de publicaciones con las que el Partido Popular ha elevado el tono de sus mensajes en redes sociales desde la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Especialmente en X, los populares han apostado por un estilo más mordaz, con referencias humorísticas, parodias y respuestas directas a las declaraciones y polémicas del Gobierno.

Detrás de este cambio se encuentra un equipo joven y un community manager que ha adquirido un papel cada vez más relevante en la estrategia digital de Génova, aunque prefiere mantener su identidad en secreto. El responsable explicó recientemente en una entrevista con El Mundo que sus propuestas comenzaron a ganar protagonismo después de una lluvia de ideas para las publicaciones del partido.

El propio CM ha reconocido que el adelanto electoral ha sido determinante para intensificar esta estrategia. "Para conseguir repercusión no puedes hacer lo mismo todos los días del año. La notoriedad llega porque hemos apretado en el momento en el que más foco hay sobre nosotros, que es con las elecciones convocadas", explicó.

El humor se ha convertido en una de las principales herramientas de esta comunicación. "Aprovechamos una de las principales grandezas del pueblo español: el humor", señaló el responsable, que también defendió que el PP mantiene un estilo propio y que su estrategia no consiste en imitar a Vox.