4 / 10

El "buitre" de Pedro Sánchez

El encontronazo entre Santiago Abascal y Ada Colau durante el debate a cuatro también dejó uno de los memes más comentados. Todo comenzó cuando la candidata de Frente Amplio preguntó al líder de Vox: "¿Es de los fondos buitre de los que habla?". Abascal respondió con una pulla directa: "El único buitre es el que tengo a mi izquierda". Las redes sociales no tardaron en recoger el intercambio y convertirlo en un montaje en el que Colau aparece sustituida por un enorme buitre junto a los otros participantes del debate, llevando al terreno visual la expresión utilizada por el dirigente de Vox.