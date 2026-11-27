Los mejores memes del debate a cuatro: De Ada Colau convertida en Kim Jon-Un al "buitre" de Sánchez
Las dos horas de debate entre los cuatro candidatos dejaron momentos memorables e hilarizantes.
Ada Colau y Kim Jong-un
Como era de esperar, Ada Colau no se libró de los memes durante el debate a cuatro. La candidata de Frente Amplio fue protagonista de uno de los montajes más llamativos de la noche, en el que su rostro fue sustituido por el del dictador norcoreano Kim Jong-un. La imagen mantiene el atril, el nombre de Colau y los elementos gráficos del debate, pero presenta al líder de Corea del Norte vestido con su característico traje oscuro.
Feijóo: "Amiga, date cuenta"
Alberto Núñez Feijóo protagonizó uno de los momentos más comentados del debate a cuatro al soltar un inesperado "Amiga, date cuenta" durante el bloque dedicado a la vivienda. El líder del PP utilizó esta expresión para reprochar a Pedro Sánchez sus promesas incumplidas: en 2023 aseguró que la vivienda sería la causa nacional de la legislatura y ahora vuelve a presentarla como una prioridad. La frase no tardó en convertirse en meme en las redes sociales, donde apareció este montaje de Feijóo con gafas de sol y el mensaje "Amiga, date cuenta" en grandes letras.
Alberto Núñez Feijóo también acabó convertido en una estrella del rap en otro de los memes del debate a cuatro. En este montaje, el líder del PP aparece con gafas de sol, una chaqueta llamativa, cadenas de oro, anillos y tatuajes mientras revisa unos papeles. A su lado, un trofeo de campeón de la NBA completa la escena. La imagen juega con el contraste entre la apariencia habitual del candidato popular y la estética de los raperos estadounidenses, presentándolo como un auténtico triunfador. Una de las versiones más extravagantes de Feijóo que circularon por las redes durante la noche electoral.
El "buitre" de Pedro Sánchez
El encontronazo entre Santiago Abascal y Ada Colau durante el debate a cuatro también dejó uno de los memes más comentados. Todo comenzó cuando la candidata de Frente Amplio preguntó al líder de Vox: "¿Es de los fondos buitre de los que habla?". Abascal respondió con una pulla directa: "El único buitre es el que tengo a mi izquierda". Las redes sociales no tardaron en recoger el intercambio y convertirlo en un montaje en el que Colau aparece sustituida por un enorme buitre junto a los otros participantes del debate, llevando al terreno visual la expresión utilizada por el dirigente de Vox.
Pedro Sánchez tampoco se libró de los memes durante el debate a cuatro. En este montaje, el presidente del Gobierno aparece en la pantalla de un viejo televisor mientras José Luis Ábalos y Koldo García, vestidos con uniformes naranjas de presos, siguen atentamente su intervención desde una celda. La imagen hace referencia a las condenas judiciales del exministro de Transportes y su antiguo asesor, dos de los protagonistas de casos de corrupción. Una parodia que mezcla el debate electoral con los escándalos de corrupción que han marcado la recta final de la legislatura socialista.
La palizade Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez durante el debate a cuatro también tuvo su versión en Los Simpson. En este montaje, el presidente del Gobierno aparece tirado en el suelo y vestido de preso, mientras el líder del PP ocupa el lugar de uno de los personajes que acaba de darle una paliza. La imagen representa con humor la victoria que los seguidores de Feijóo atribuyeron al candidato popular tras sus enfrentamientos con Sánchez durante el debate. Una escena de la conocida serie de dibujos animados que las redes han adaptado a la batalla electoral.
Alberto Núñez Feijóo también acabó comparado con Cristiano Ronaldo en otro de los memes del debate a cuatro. El montaje coloca al líder del PP junto al futbolista portugués, ambos con el dedo índice sobre los labios en un gesto de mandar callar. La imagen recuerda la conocida celebración de Cristiano Ronaldo y juega con la idea de que Feijóo quiso silenciar a Ada Colau. Una comparación futbolística que los usuarios de las redes sociales aprovecharon para representar, en tono de humor, la actitud del candidato popular frente al resto de participantes en el debate.
Pedro Sánchez fue protagonista de otra de las bromas en las redes sociales durante el debate a cuatro. En este montaje, el presidente del Gobierno aparece convertido en Pinocho, el famoso personaje de Disney al que le crece la nariz cada vez que miente. Sánchez luce el característico traje amarillo, los pantalones rojos, el sombrero y una larga nariz de madera, mientras Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo mantienen su aspecto habitual. A la derecha, Ada Colau aparece transformada en Kim Jong-un. El meme reúne así dos parodias en una sola imagen y utiliza la figura de Pinocho para ironizar sobre la credibilidad del presidente socialista.
Pedro Sánchez también protagonizó uno de los memes más futboleros del debate a cuatro. El presidente del Gobierno aseguró ser aficionado del Atlético de Madrid y expresó su deseo de que la final se celebrase en el "Wanda", sin darse cuenta de que el estadio rojiblanco lleva años llamándose Metropolitano. El lapsus no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios recuperaron una conocida escena de celebración de los aficionados colchoneros y colocaron la cara de Sánchez sobre uno de ellos, vestido con la camiseta del Atlético de Madrid y gritando con los brazos levantados.
Ada Colau con un falso cabestrillo fue tras su encontronazo con Alberto Núñez Feijóo durante el debate a cuatro. El líder del PP le espetó un "calladita", una expresión que provocó críticas y acusaciones de machismo contra el candidato popular. Las redes sociales aprovecharon la polémica para elaborar este montaje en el que Colau aparece con un brazo en cabestrillo, como si hubiera salido lesionada del enfrentamiento dialéctico con Feijóo. Una imagen con la que se ironiza sobre la reacción a las palabras del presidente del Partido Popular.