Condenan a seis años de internamiento a los dos menores que mataron a su educadora social en Badajoz

El Juzgado de Menores de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento a los dos menores de edad que acabaron con la vida de su educadora social en un piso tutelado.

Ambos menores atacaron el pasado mes de marzo a Belén Cortés Flor, de 35 años, causándole la muerte estrangulándola con un cinturón de rafia que se encontró en la escena del crimen. El acto tuvo lugar en un piso tutelado ubicado en la urbanización Guadiana de Badajoz y, después de cometer los asesinatos, los implicados le robaron las pertenencias e intentaron huir en su coche.

Por estos hechos, el Juzgado de Menores ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos acusados de matar a su educadora social en un piso tutelado de la capital pacense; según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mediante un comunicado. Estos dos varones de 14 y 15 años —cuando se cometieron los hechos— fueron los que asesinaron a la educadora social; si bien una tercera persona también participó en los hechos. Fue el cuarto integrante del piso tutelado el que dio la voz de alarma.

Esta última es una chica de 17 años al cometerse el asesinato que ha sido condenada a cinco años de internamiento por cómplice de asesinato. La chica no participó en el asesinato pero sí en el intento de huida en el coche de la víctima, según informaron fuentes de la investigación del crimen a Libertad Digital los días posteriores al suceso. Los tres implicados, dos como ejecutores y otra como cómplice, eran españoles.

Esta sentencia se ha conocido después de que el juicio oral comenzase el 29 de octubre. Por ello, se consideran probados los hechos que explicó este diario: los dos chicos que cometieron el asesinato, robaron las pertenencias de la víctima y huyeron junto a la chica en el vehículo de la educadora social, un Renault Megane de color gris.

En el trayecto de huida hacia Mérida, los menores sufrieron un accidente; lo que los llevó a su detención. Horas después del siniestro, se procedió a la detención de la chica junto al lugar del choque y, a la mañana siguiente, a la de los otros dos varones, encontrados a unos kilómetros de Mérida, según informaron las citadas fuentes a Yésica Sánchez.

Después de su detención, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ordenó el internamiento en régimen cerrado para los tres menores.