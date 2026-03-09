La dirección nacional de Vox confía en Pancorbo para tratar de apagar el incendio en Murcia

La dirección nacional de Vox ha movido ficha para tratar de estabilizar la situación en la Región de Murcia tras la salida del Gobierno de coalición. Como ha podido saber Libertad Digital, el elegido para liderar la nueva etapa es José Manuel Pancorbo de la Torre, quien asumirá la presidencia de la gestora provincial. Pancorbo no es un desconocido para el electorado murciano: fue el rostro de Vox en la Consejería de Fomento durante la breve pero intensa etapa de los de Abascal en el Ejecutivo regional tras los comicios de 2023.

A diferencia de otros perfiles más políticos, Pancorbo destaca por un currículum marcadamente profesional. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de grandes infraestructuras. Durante su etapa como consejero, su gestión estuvo volcada en desatascar proyectos estratégicos para la autonomía, con un foco muy claro: la Dársena del Gorguel.

Como cuentan desde Vox, esta infraestructura es considerada vital por los sectores productivos para la ampliación del puerto de Cartagena y el desarrollo logístico de la región, una bandera que el ingeniero defendió con rigor técnico frente a las reticencias de otras administraciones.

El nombramiento de Pancorbo supone un mensaje velado a la anterior dirección regional liderada por José Ángel Antelo. Según han confirmado fuentes internas de Vox a este diario, la relación entre ambos dirigentes estaba completamente rota desde hace meses.