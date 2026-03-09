Ortega Smith denuncia a la cúpula de Vox: "Me pidieron que me hiciera el harakiri"

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha presentado una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías después de la apertura de un expediente de expulsión en su contra. El propio concejal ha dado a conocer la decisión durante una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha explicado los motivos que le han llevado a emprender acciones contra los órganos de dirección de la formación.

Durante la conversación radiofónica, Ortega Smith ha relatado que desde la dirección del partido se le ha trasladado la petición de que abandonara su puesto como portavoz en el Consistorio madrileño. Según su versión, se le insto a presentar su dimisión de forma voluntaria pese a considerar que no había cometido ninguna irregularidad. "Me pidieron que me hiciera el harakiri presentando mi dimisión como portavoz en el Ayuntamiento como si hubiese hecho algo malo", ha afirmado.

Denuncia contra los órganos de dirección

El edil sostiene que su negativa a aceptar esa exigencia fue utilizada posteriormente como argumento para activar el procedimiento disciplinario. "Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", ha señalado durante la entrevista, en la que ha defendido que no existe motivo para justificar una medida de ese tipo dentro de la organización.

Ortega Smith ha confirmado además que este mismo lunes había formalizado la denuncia contra los órganos internos del partido. "He presentado esta mañana una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox", ha explicado, insistiendo en que considera que el proceso abierto en su contra no se está desarrollando de forma correcta.

El proceso interno todavía no ha terminado

En cualquier caso, el concejal ha recordado que el procedimiento interno todavía no ha agotado sus plazos. Según ha indicado, aún no ha vencido "ni siquiera el plazo del primer recurso de reposición", que concluye a lo largo de esta semana, y posteriormente podría presentar recursos de alzada ante el propio Comité Ejecutivo Nacional antes de que el proceso quede definitivamente cerrado.

Aun así, Ortega Smith ha dejado entrever que el conflicto podría terminar en los tribunales si no se resuelve dentro del propio partido. "Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme", ha adelantado durante la entrevista, en la que ha insistido en que está dispuesto a utilizar todas las vías disponibles para defender su posición.